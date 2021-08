Dying Light 2: Stay Human w akcji na nowym zwiastunie. Techland prezentuje grę

fot. Techland

Do sieci trafił nowy zwiastun Dying Light 2, nadchodzącej pierwszoosobowej gry akcji od wrocławskiego studia Techland. Materiał przedstawia fikcyjne miasto Villedor, którego upadek rozpoczął się po wybuchu epidemii wirusa przemieniającego ludzi w zombie. Teraz jest ono podzielone między kilka rywalizujących ze sobą frakcji, a w centrum tych zmagań znajduje się główny bohater, Aiden Caldwell. Twórcy już wcześniej zapowiadali, że gra nie będzie liniowa i wiele rzeczy zależeć będzie od graczy. Potwierdza to tytuł najnowszego materiału, który wskazuje na to, że to właśnie podejmowane w toku rozgrywki decyzje ostatecznie zadecydują o losach tego wirtualnego miasta.

Dying Light 2: Stay Human - premiera 7 grudnia 2021 roku na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.