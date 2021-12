Dying Light 2 - twórcy chwalą się statusem "gold". Premiera bez kolejnych opóźnień

fot. Techland

Premiera Dying Light 2 była już wcześniej przekładana, bo deweloperom zależało na wyeliminowaniu większości błędów i dopięciu wszystkiego na ostatni guzik. Wygląda jednak na to, że Techland odpowiednio przygotował swoje dzieło do rynkowego debiutu i nie powinniśmy obawiać się kolejnych opóźnień. Na Twitterze pojawił się wpis, w którym twórcy chwalą się uzyskaniem statusu "gold". Oznacza on, że główna część prac dobiegła końca i gra może trafić do tłoczni.

W tweecie zapewniono jednak, że czas pozostał do premiery nie zostanie zmarnowany i zamiast tego zostanie on wykorzystany do zapewnienia grającym "jak najlepszego doświadczenia". Słowa te najprawdopodobniej oznaczają prace nad aktualizacjami, które w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w przypadku rozbudowanych gier z otwartymi światami, są raczej czymś nieuniknionym.

https://twitter.com/DyingLightGame/status/1465712425013952527

Dying Light 2 zadebiutuje 4 lutego 2022 roku na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X oraz Nintendo Switch, gdzie zagramy w wersję wykorzystującą chmurę.