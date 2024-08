Dying Light The Beast. Techland ujawnił nowy nowy, samodzielny dodatek do gry

Techland

Podczas Gamescom Opening Night Live studio Techland zaprezentowało kolejną odsłonę popularnej serii Dying Light. Nowa produkcja, zatytułowana Dying Light: The Beast, jest samodzielnym dodatkiem, który początkowo miał być jedynie rozszerzeniem do Dying Light 2. Gra będzie dostępna za darmo dla posiadaczy edycji Ultimate Edition Dying Light 2.

Akcja Dying Light: The Beast przenosi graczy do nowego miejsca - Castor Woods. To niegdyś tętniące życiem miejsce turystyczne zostało opanowane przez zombie, co oznacza, że w tej odsłonie gracze opuścili gęsto zaludnione miasto, by zmierzyć się z niebezpieczeństwami na bardziej otwartych, wiejskich terenach.

Dying Light: The Beast osadzony jest fabularnie pomiędzy wydarzeniami z pierwszej części gry a jej sequelem, Dying Light 2: Stay Human. Co więcej, gra przynosi wielki powrót Kyle'a Crane'a, bohatera oryginalnej gry, któremu głosu ponownie użyczył Roger Craig Smith.

Data premiery samodzielnego rozszerzenia do gry, jak i jego cena nie zostały ujawnione.