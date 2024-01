Dyplomatka - Allison Janney dołączyła do 2. sezonu. Kogo zagra?

fot. materiały prasowe

Pierwszy sezon Dyplomatki stał się wielkim hitem Netflixa w 2023 roku. Platforma zamówiła drugi sezon, który już znajduje się w produkcji. Do obsady nowych odcinków dołączyła laureatka Oscara Allison Janney (Twórca, Zła edukacja), która pojawi się gościnnie w thrillerze politycznym.

Dyplomatka - laureatka Oscara Allison Janney w 2. sezonie serialu

Janney wcieli się w wiceprezydentkę Grace Penn. Nie ujawniono, w ilu odcinkach drugiego sezonu Dyplomatki pojawi się jej postać.

W 20018 roku Allison Janney odebrała Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej za film Jestem najlepsza. Ja, Tonya. Rola przyniosła jej również Złotego Globa i nagrodę SAG.

W obsadzie drugiego sezonu serialu znajdują się Keri Russell, Rufus Sewell, David Gyasi, Ali Ahn, Rory Kinnear i Ato Essandoh.

Dyplomatka - opis fabuły

Kate Wyler (Keri Russell) jest nową ambasadorką USA w Wielkiej Brytanii. Miała lecieć do Afganistanu, bo świetnie radzi sobie w sytuacjach kryzysowych, jednak w zabytkowym domu wychodzi jej to słabiej. Wojna wisi na włosku na jednym kontynencie, a kipi na innym. Kate przyjdzie zażegnywać międzynarodowe kryzysy, zawierać strategiczne sojusze w Londynie i przystosowywać się do bycia w centrum wydarzeń, jednocześnie próbując ocalić małżeństwo z dyplomatą i gwiazdą polityki, Halem Wylerem (Rufus Sewell).