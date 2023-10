Dziewczyna z tatuażem - serial Amazona nabiera kolorów. Wybrano showrunnerkę

Fot. Materiały prasowe

Prestiżowy portal Variety poinformował, że znaleziono showrunnerkę do serialu Dziewczyna z tatuażem od Amazon MGM Studios. Tę posadę obejmie Veena Sud, której nie obce są thrillery i kryminały. Scenarzystka pracowała między innymi nad serią Dochodzenie, która była nominowana do Złotego Globu i sześciu nagród Emmy, a także takimi produkcjami jak Seven Seconds, Kłamstwo, The Stranger i Dowody Zbrodni.

Dziewczyna z tatuażem - co wiemy o serialu Amazon MGM Studios?

Variety poinformowało, że rozpoczęto prace nad projektem już w maju 2020 roku. Do tej pory nie pojawiło się jednak za wiele aktualizacji na jego temat. Wiemy jednak, że Dziewczyna z tatuażem rozgrywa się w świecie książek Millennium autorstwa Stiega Larssona. Na początku były doniesienia, że historia skupi się na bohaterce Lisbeth Salander, jednak nie zostało to potwierdzone i jak na razie nie wiadomo, o czym będzie opowiadać fabuła. Amazon MGM Studios zajmuje się produkcją razem z Sony Pictures Television.

