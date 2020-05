Dziewczyna z tatuażem - będzie serial o Lisbeth Salander na podstawie książek Larssona

materiały prasowe

Serial ma tytuł roboczy The Girl With the Dragon Tatoo. Nie ma być on ani kontynuacją filmów, ani adaptacją książek, które służą za inspirację. Ma być to oryginalna historia osadzająca Lisbeth Salander we współczesnym świecie.

Na razie nie wybrano aktorki ani scenarzystów. Andy Harries i Rob Bullock są producentami. Projekt powstanie we współpracy Sony Pictures i Amazon Studios.

Do tej pory powstały trzy kinowe historie inspirowane książkami Larssona. W role Lisbeth Salander wcielały się Noomi Rapace, Rooney Mara oraz Claire Foy. Jedynie szwedzka trylogia odniosła sukces komercyjny i artystyczny.

Nie wiadomo, jak twórcy będą chcieli podejść do przeniesienia klimatu książek do oryginalnej serialowej historii.