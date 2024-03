Dziewczyna z tatuażem - showrunnerka zapowiada serial. "Przywitajcie się z kobiecą wciekłością"

fot. materiały prasowe

W październiku 2023 roku prestiżowy portal Variety poinformował, że znaleziono showrunnerkę do serialu Dziewczyna z tatuażem, rozgrywającego się w uniwersum Millennium Stiega Larssona. Posadę objęła Veena Sud, której nie obce są thrillery i kryminały. Scenarzystka pracowała między innymi nad serią Dochodzenie, która była nominowana do Złotego Globu i sześciu nagród Emmy, a także takimi produkcjami jak Seven Seconds, Kłamstwo, The Stranger i Dowody Zbrodni.

Teraz artystka wreszcie wypowiedziała się na temat nadchodzącego serialu. Choć nie chciała zdradzić za wielu szczegółów, to w rozmowie z portalem Screen Rant wyraziła swoją ekscytację nowym projektem i stwierdziła, że tematy poruszone wiele lat temu przez pisarza nadal są aktualne.

Dziewczyna z tatuażem - showrunnerka zapowiada serial

Showrunnerka tak skomentowała prace nad serialem Dziewczyna z tatuażem:

Tworzę klasyczny serial telewizyjny dla Amazona, Dziewczyna z tatuażem, o kolejnej wkurzonej kobiecie, która próbuje dorwać złoczyńców i potwory. Naprawdę ekscytuje mnie to, że mogę przenieść tę historię na mały ekran po 15-20 latach. Do tej pory wznosiła się gdzieś w stratosferze, a dziś jest równie ważne to, co było istotne wtedy, kiedy Stieg Larsson po raz pierwszy opublikował te książki, tę trylogię. Kobiecy gniew, przemoc, wschodzenie rasizmu i białego nacjonalizmu - to wszystko, 20 lat później, tu, gdzie jesteśmy teraz, wciąż jest niezwykle aktualne. Do tej pory zawsze lubiłam podążać za kobietami odstającymi od normy, więc naprawdę ekscytuję się tym projektem.

Cóż, na razie nie chcemy zdradzać za wiele, mogę tylko powiedzieć: Przywitajcie się z kobiecą wciekłością. Jest potężna i w ciągu najbliższych kilku lat pozostawi za sobą wiele zniszczeń. Jestem podekscytowana, że będziemy mogli zobaczyć nową wersję kobiety, które nie zamierza przestrzegać zasad.

