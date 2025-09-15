Historyczny polski film z pierwszym zwiastunem. Nowe nazwiska w obsadzie DZIKIEGO

fot. materiały prasowe

DZIKI to pierwszy w historii polskiej kinematografii film, który został nakręcony tymi samymi kamerami, co największe zagraniczne superprodukcje. W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun, który pokazuje rozmach możliwy dzięki skorzystaniu z nich. Jest też wzmianka o nowych nazwiskach w obsadzie.

Do obsady wyjątkowego filmu dołączyły nowe nazwiska. Wśród nich: Leszek Lichota (Znachor, Wataha), Agata Buzek (Niewinne, Iluzja), Zofia Jastrzebska (Kundel, Warszawianka) oraz debiutująca Angelika Włoch.

Poniżej możecie sprawdzić pierwszy zwiastun widowiskowej produkcji.

DZIKI - zwiastun

DZIKI - opis fabuły

Historia DZIKIEGO przenosi widzów w świat, gdzie mit splata się z historią – w tajemnicze, majestatyczne Karpaty XVII wieku. W centrum opowieści stoi półdziki, niemy wojownik – wychowany zarówno przez zwierzęta, jak i ludzi gór. Jego los splata się z brutalną misją cesarskiego inkwizytora, który pod pretekstem odzyskania skradzionych papieskich insygniów rozpętuje krwawą zemstę. Na tle monumentalnych gór rodzi się pojedynek dwóch światów – natury i cywilizacji, wolności i fanatyzmu, instynktu i władzy.