Marvel w tarapatach? Znużenie superbohaterami jest faktem, ale filmy z Avengers są "niezniszczalne"
Jaka przyszłość czeka Marvela i DC? W sieci pojawił się głośno komentowany raport, który rzuca nowe światło na boxoffice'owe wyniki ostatnich filmów MCU i DCU. Wynika z niego, że zmęczenie superbohaterami jest coraz bardziej odczuwalne, choć produkcje o Avengers mogą się obronić.
Serwis Variety opublikował na swojej stronie szczegółowy raport dotyczący kondycji finansowej i perspektyw największych franczyz filmowych, biorąc na warsztat m.in. Kinowe Uniwersum Marvela i nowo powstałe DCU. Dokument, oparty także na wypowiedziach reżyserów, producentów i innych możnych Hollywood, nie pozostawia złudzeń: znużenie ekranowymi superbohaterami należy już traktować nie w kategoriach teorii czy przypuszczenia, ale jako fakt.
Dziennikarze zauważają, że aż 3 ostatnie filmy Domu Pomysłów (Kapitan Ameryka 4, Thunderbolts* i Fantastyczna 4: Pierwsze kroki) "poradziły sobie znacznie gorzej" niż poprzednie tytuły i "ledwo przyniosły zysk". Wypowiadający się anonimowo reżyser stwierdza, że od jakiegoś czasu "samodzielne produkcje miewają kłopoty, bo teraz każdy czuje, że może je po prostu przegapić". Doszło także do fundamentalnych zmian jeśli chodzi o podejście do MCU samych aktorów. Jeden z najbardziej znanych hollywoodzkich agentów mówi wprost:
Światełko w tunelu dostrzega ceniony reżyser, który chwali Marvela za "postawienie na jakość kosztem ilości" i spekuluje, że nadchodzące filmy o Avengersach z dzisiejszej perspektywy wydają się "niezniszczalne" w kwestii ewentualnej popularności i bezpieczeństwa finansowego.
DCU ma dobry start, ale...
Te same, wypowiadające się dla Variety anonimowo osoby oceniają również otwarcie drugiego z komiksowych uniwersów ekranowych - DCU. Podkreśla się, że James Gunn zrobił dokładnie to, co miał zrobić: "nakręcił dobry film, a jeśli kolejne o Batmanie i Supermanie będą równie udane, w DC Studios nie będzie żadnych ograniczeń co do planów na przyszłość". Nieco ostrożniejszy jest dyrektor ds. marketingu jednej z hollywoodzkich firm, który obawia się, że Supergirl i Clayface niekoniecznie są projektami mogącymi przyciągnąć tłumy odbiorców - on także skłania się ku tezie, że Gunn i Peter Safran powinni budować DCU wokół najbardziej znanych postaci z Batmanem, Supermanem i Wonder Woman na czele.
Podsumowanie pozostałych franczyz
Rozmówcy Variety ocenili także kondycję innych ważnych franczyz:
- Park Jurajski - "Oni robią wciąż i wciąż ten sam film, to trochę tak, jakby przenosić na wielki ekran procedural ze stacji CBS";
- Mission: Impossible - "Trudno opierać całą serię na jednym aktorze, jej przyszłość jest niepewna" bądź "Największą jej siłą jest bieganie Toma Cruise'a, ale co wtedy, gdy Tom nie będzie już mógł biegać?";
- Igrzyska śmierci - "Mają dobry punkt wyjścia i plan, w przeciwieństwie do wielu innych franczyz" oraz "Powodzenie franczyzy będzie zależeć od sposobu przyciągania do niej coraz młodszych widzów";
- Gwiezdne Wojny - "To największy potencjał zarobku, ale jeśli nie robi się filmu przez 7 lat, a kolejny opiera na serialu telewizyjnym, to coś tu idzie nie tak";
- James Bond - "To chyba najgorętsza franczyza w Hollywood doby obecnej, mają w końcu wybitnego reżysera", ale i "Jej siłą pozostawało nieustanne czekanie na kolejną odsłonę, jednak jeśli Amazon zacznie budować tu całe uniwersum, ona może się po prostu rozwodnić".
Marvel przegrywa, same zaskoczenia - fani wybrali TOP25 franczyz popkultury w wielkim badaniu
Źródło: Variety
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
wrz
LEGO Voyagers
17
wrz
Mass Effect: Gra Planszowa
18
wrz
Dying Light: The Beast
18
wrz
Mort
18
wrz
Ten sam dzień z tobą
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1946, kończy 79 lat
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1957, kończy 68 lat