Marvel w tarapatach? Znużenie superbohaterami jest faktem, ale filmy z Avengers są "niezniszczalne"

Serwis Variety opublikował na swojej stronie szczegółowy raport dotyczący kondycji finansowej i perspektyw największych franczyz filmowych, biorąc na warsztat m.in. Kinowe Uniwersum Marvela i nowo powstałe DCU. Dokument, oparty także na wypowiedziach reżyserów, producentów i innych możnych Hollywood, nie pozostawia złudzeń: znużenie ekranowymi superbohaterami należy już traktować nie w kategoriach teorii czy przypuszczenia, ale jako fakt.

Dziennikarze zauważają, że aż 3 ostatnie filmy Domu Pomysłów (Kapitan Ameryka 4, Thunderbolts* i Fantastyczna 4: Pierwsze kroki) "poradziły sobie znacznie gorzej" niż poprzednie tytuły i "ledwo przyniosły zysk". Wypowiadający się anonimowo reżyser stwierdza, że od jakiegoś czasu "samodzielne produkcje miewają kłopoty, bo teraz każdy czuje, że może je po prostu przegapić". Doszło także do fundamentalnych zmian jeśli chodzi o podejście do MCU samych aktorów. Jeden z najbardziej znanych hollywoodzkich agentów mówi wprost:

Dla niektórych aktorów (udział w filmie Marvela - przyp. aut.) to wciąż może być szalona, zmieniająca całą karierę szansa, ale nie mam już tylu klientów o nią proszących, co choćby 5 lat temu.

Światełko w tunelu dostrzega ceniony reżyser, który chwali Marvela za "postawienie na jakość kosztem ilości" i spekuluje, że nadchodzące filmy o Avengersach z dzisiejszej perspektywy wydają się "niezniszczalne" w kwestii ewentualnej popularności i bezpieczeństwa finansowego.

DCU ma dobry start, ale...

Te same, wypowiadające się dla Variety anonimowo osoby oceniają również otwarcie drugiego z komiksowych uniwersów ekranowych - DCU. Podkreśla się, że James Gunn zrobił dokładnie to, co miał zrobić: "nakręcił dobry film, a jeśli kolejne o Batmanie i Supermanie będą równie udane, w DC Studios nie będzie żadnych ograniczeń co do planów na przyszłość". Nieco ostrożniejszy jest dyrektor ds. marketingu jednej z hollywoodzkich firm, który obawia się, że Supergirl i Clayface niekoniecznie są projektami mogącymi przyciągnąć tłumy odbiorców - on także skłania się ku tezie, że Gunn i Peter Safran powinni budować DCU wokół najbardziej znanych postaci z Batmanem, Supermanem i Wonder Woman na czele.

Podsumowanie pozostałych franczyz

Rozmówcy Variety ocenili także kondycję innych ważnych franczyz:

Park Jurajski - "Oni robią wciąż i wciąż ten sam film, to trochę tak, jakby przenosić na wielki ekran procedural ze stacji CBS";

- "Oni robią wciąż i wciąż ten sam film, to trochę tak, jakby przenosić na wielki ekran procedural ze stacji CBS"; Mission: Impossible - "Trudno opierać całą serię na jednym aktorze, jej przyszłość jest niepewna" bądź "Największą jej siłą jest bieganie Toma Cruise'a, ale co wtedy, gdy Tom nie będzie już mógł biegać?";

- "Trudno opierać całą serię na jednym aktorze, jej przyszłość jest niepewna" bądź "Największą jej siłą jest bieganie Toma Cruise'a, ale co wtedy, gdy Tom nie będzie już mógł biegać?"; Igrzyska śmierci - "Mają dobry punkt wyjścia i plan, w przeciwieństwie do wielu innych franczyz" oraz "Powodzenie franczyzy będzie zależeć od sposobu przyciągania do niej coraz młodszych widzów";

- "Mają dobry punkt wyjścia i plan, w przeciwieństwie do wielu innych franczyz" oraz "Powodzenie franczyzy będzie zależeć od sposobu przyciągania do niej coraz młodszych widzów"; Gwiezdne Wojny - "To największy potencjał zarobku, ale jeśli nie robi się filmu przez 7 lat, a kolejny opiera na serialu telewizyjnym, to coś tu idzie nie tak";

- "To największy potencjał zarobku, ale jeśli nie robi się filmu przez 7 lat, a kolejny opiera na serialu telewizyjnym, to coś tu idzie nie tak"; James Bond - "To chyba najgorętsza franczyza w Hollywood doby obecnej, mają w końcu wybitnego reżysera", ale i "Jej siłą pozostawało nieustanne czekanie na kolejną odsłonę, jednak jeśli Amazon zacznie budować tu całe uniwersum, ona może się po prostu rozwodnić".

