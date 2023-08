NVIDIA DLSS przyśpiesza jesienią: Alan Wake 2, Cyberpunk 2077: Widmo Wolności i inne

fot. NVIDIA

Reklama

Na Gamescom 2023 NVIDIA zapowiedziała DLSS 3.5, czyli najnowszą wersję nieustannie rozwijanej i przełomowej sieci neuronowej, wykorzystującej sztuczną inteligencję. NVIDIA DLSS 3.5 wprowadza nową funkcję o nazwie Ray Reconstruction, która znacząco poprawia jakość obrazu wykorzystującego ray tracing. Ręcznie dostrajany denoiser został zastąpiony przez sieć neuronową wytrenowaną na superkomputerze NVIDIA, która generuje wyższej jakości piksele pomiędzy próbkowanymi promieniami światła. Technika działa na każdej karcie graficznej GeForce RTX.

Alan Wake 2 zadebiutuje 27 października z DLSS 3.5, pełnym ray tracingiem oraz techniką Reflex

Remedy Entertainment działa w awangardzie technologicznej, nieustannie tworząc najbardziej wciągające i zaawansowane gry każdej generacji. Gra Control z 2019 roku była jedną z pierwszych gier wykorzystujących ray tracing i DLSS i do dziś pozostaje oszałamiającym tytułem, który demonstruje zaawansowane możliwości platformy PC.

W 2010 roku Remedy wydało Alan Wake, niesamowity thriller akcji z narracją, który powalił graczy swoją oprawą wizualną i olśniewającą rozgrywką opartą na świetle. 27 października pojawi się długo oczekiwana kontynuacja, podążająca za Alanem Wake i agentką FBI Sage Anderson w nowej koszmarnej historii, zatytułowana Alan Wake 2, która zostanie wydana przez Epic Games.

Po raz kolejny NVIDIA i Remedy Entertainment nawiązały współpracę, by zapewnić graczom PC oszałamiające wrażenia, wykorzystując najnowocześniejsze technologie, by podkręcić jakość obrazu, immersję i wydajność do poziomu 11. Na komputerach PC, grający w Alan Wake 2 będą mogli podziwiać pełny ray tracing, która jest akcelerowany i ulepszana przez NVIDIA DLSS 3.5 i NVIDIA Reflex.

Przyjrzyj się Alan Wake 2 z pełnym ray tracingiem na tym ekskluzywnym zrzucie ekranów:

Alan Wake 2 - RTX OFF

Nowa technika Ray Reconstruction w DLSS 3.5 renderuje nasz świat z pełnym ray tracingiem piękniej niż kiedykolwiek wcześniej, co pozwala w pełni zanurzyć się w historii Alan Wake 2.

– Tatu Aalto, główny programista grafiki w Remedy Entertainment.

A jutro, 23 sierpnia, zobacz różnicę, jaką robią technologie DLSS 3.5 i RTX w nowym zwiastunie Alan Wake 2, który zadebiutuje o 15:00:

Aby gracze korzystający z kart GeForce RTX mogli doświadczyć gry Alan Wake 2 z ray tracingiem na najwyższym poziomie wierności, NVIDIA DLSS 3.5 będzie dostępna w momencie premiery.

Premiera Cyberpunk 2077: Widmo Wolności z DLSS 3.5, pełnym ray tracingiem oraz techniką Reflex już we wrześniu

Dodatek Widmo Wolności, który będzie miał premierę już 26 września, zawiera tryb Ray Tracing: Overdrive Mode, zapewniając graczom korzystającym z kart GeForce RTX najbardziej wciągającą i szczegółową rozgrywkę. NVIDIA ogłosiła, że DLSS 3.5 we wrześniu będzie dostępny dla wszystkich graczy Cyberpunk 2077 i Cyberpunk 2077: Widmo Wolności.

CP2077 Phantom Liberty - RT On

NVIDIA DLSS 3.5 sprawia, że gry są jeszcze piękniejsze, bardziej wciągające i realistyczne dzięki wprowadzeniu Ray Reconstruction, nowej techniki opartej na sztucznej inteligencji, która jeszcze bardziej poprawia jakość ray tracingu. DLSS 3.5 jest dostępny dla wszystkich użytkowników kart GeForce RTX.

W Cyberpunk 2077, DLSS Ray Reconstruction poprawia jakość i wyrazistość odbić, globalne oświetlenie jest jeszcze dokładniejsze, a oświetlenie dynamiczniej reaguje, zapewniając jeszcze lepsze, bardziej wciągające i realistyczne wrażenia. Zapoznaj się z nowym, ekskluzywnym trailerem Cyberpunk 2077: Phantom Liberty z NVIDIA DLSS 3.5:

Dzięki inteligentnej technice DLSS 3.5, napędzanej przez moc SI, możesz przemierzać dzielnicę Dogtown, nową lokalizację w Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, w najlepszy możliwy sposób. Z ostrzejszym obrazem, dokładniejszym oświetleniem i najwyższą możliwą ilością wyświetlanych klatek na sekundę.

– Jakub Knapik, wiceprezes ds. artystycznych oraz główny reżyser artystyczny w CD PROJEKT RED

Technologia Ray Tracing: Tryb Overdrive, który wzbogaca i tak już niesamowitą oprawę wizualną gry o pełne śledzenie promieni, inaczej znane jako śledzenie ścieżek, jest niezwykle wymagające dla GPU. Układy GPU z serii GeForce RTX 40, oparte na architekturze NVIDIA Ada Lovelace, dysponują odpowiednią mocą obliczeniową oraz zwiększającą wydajność i jakość technologią NVIDIA DLSS 3.5, by ożywić tę oszałamiającą grafikę.

CP2077 Phantom Liberty - RT Off

Jeśli nie masz komputera PC z obsługą RT Overdrive, możesz grać z pełnym ray tracingiem w usłudze GeForce NOW w ramach subskrypcji Ultimate, która zapewnia komputer PC klasy GeForce RTX 4080 do grania za pośrednictwem chmury na praktycznie dowolnym urządzeniu. Cyberpunk 2077: Widmo Wolności pojawi się w chmurze w dniu premiery.

Techniki NVIDIA DLSS oraz Reflex dołączą do wielu innych głośnych tytułów

Call of Duty: Modern Warfare III otrzyma wsparcie technik DLSS 3 oraz Reflex.

Fortnite otrzyma aktualizację wprowadzającą do gry DLSS 3.

PayDay 3 ukaże się już 21 września z wsparciem technik DLSS 3 oraz Reflex.

Half-Life 2 RTX: ogłoszono projekt z wykorzystaniem narzędzia RTX Remix

NVIDIA ogłosiła na targach Gamescom, że powstaje Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project. Społeczność skupiona wokół gry Half-Life 2 rozpoczęła pracę nad odświeżeniem tytułu wykorzystując dostęp do wczesnej wersji zestawu narzędzi RTX Remix.

Dzięki RTX Remix modderzy mogą przebudować materiały w starych grach komputerowych z wykorzystaniem właściwości Physically Based Rendering (PBR), co dodaje dodatkowych szczegółów geometrycznych w edytorze Valve Hammer. Remix pozwala także dodać do starszych gier szereg technik graficznych, takich jak: pełny ray tracing, DLSS 3, Reflex oraz RTX IO, aby dostarczyć całkowicie odnowione i usprawnione doświadczenie w kultowych tytułach dla użytkowników kart graficznych GeForce RTX. W galerii możecie porównać, jak wygląda gra z włączonym i wyłączonym RTX.

Half-Life 2 - RTX Off

Nie wyznaczono jeszcze daty premiery gry, ponieważ prace nad Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project dopiero się rozpoczęły. Cztery najlepsze zespoły zajmujące się modami do Half-Life 2 połączyły swoje siły i zapraszają wszystkich zainteresowanych do wspólnej pracy nad Half-Life 2 RTX. NVIDIA zachęca twórców modów, aby dołączyli do Orbifold Studios i pomogli w procesie powstawania tego odświeżonego arcydzieła.