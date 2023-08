Dzwonnik z Notre Dame - film aktorski Disneya nie powstanie? Dwa kolejne remaki w planach

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi TheDisInsider szanse na to, by powstał aktorski remake filmu animowanego Dzwonnik z Notre Dame nie ma szans powstać. On został zamówiony w momencie, gdy Bob Chapek był szefem Disneya. Teraz, gdy na to stanowisku wrócił Bob Iger, według dziennikarzy nie ma szans, by ten projekt stał się rzeczywistością, bo Iger nie jest fanem tej historii. Wszystko może się jeszcze zmienić, ale na ten moment szanse są zwyczajnie bliskie zeru.

Do tego źródło portalu twierdzi, że w nieoficjalnej rozmowie Alan Menken, który miał powrócić za sterami muzyki, powiedział, że ma nadzieję, że nic z tego nie wyjdzie.

Disney - remaki animacji

Portal ujawnił też, że do ciągle rosnącej listy aktorskich remake'ów dołączyły takie filmy jak Księżniczka i Żaba oraz Zaplątani.

Wcześniej głoszono takie aktorskie remaki animacji Disneya jak:

Do tej pory aktorskie remaki łącznie zebrał ponad 6 mld dolarów w box office. Ostatnimi tytułami były debiutujące w streamingu Piotruś Pan i Wendy oraz Pinokio. Oba zebrały niezbyt pochlebne recenzje od krytyków oraz widzów.