EA Sports FC 24 - zwiastun przedstawia Ultimate Team. Znany i lubiany tryb powraca w nowej odsłonie

Electronic Arts kontynuuje bliższe przedstawianie graczom nadchodzącego EA Sports FC 24 i do sieci trafił kolejny obszerny materiał. Tym razem w całości poświęcono go popularnemu trybowi Ultimate Team. Okazuje się, że zaoferuje on nie tylko znaną i lubianą rozgrywkę, ale też sporo interesujących zmian.

Jedną z nowości będzie system Ewolucji, dzięki któremu gracze otrzymają możliwość ulepszania posiadanych zawodników. W wideo poruszono również temat, o którym głośno było już jakiś czas temu, czyli możliwość tworzenia mieszanych zespołów w trybie FUT. Nie zabrakło też pokazania kolejnych Ikon oraz Herosów w Ultimate Team.

EA Sports FC 24 - zwiastun trybu Ultimate Team

EA Sports FC 24 - premiera 29 września na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Na rynek trafi również wydanie z podtytułem Ultimate Edition, które umożliwi rozpoczęcie zabawy o tydzień wcześniej, a więc od 22 września.