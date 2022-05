WRC Generations zapowiedziane. Kolejne gry na licencji od Codemeasters

Nacon

WRC Generations to ostatnia gra na rajdowej licencji FIA, jaką przygotowuje studio KT Racing dla wydawcy Nacon. To efekt zakończenia współpracy z FIA w kontekście licencji WRC, którą przejęło Codemasters i to Mistrzowie Kodu będą tworzyć kolejne gry na licencji.

KT Racing chce się godnie pożegnać z graczami i zaoferuje im m.in. nowości, jakie są w obecnym kalendarzu mistrzostw, w tym całkowicie nowy Rajd Szwecji, który zawiera teraz 6 nowych odcinków specjalnych w regionie Umea. Twórcy obiecują 750 km odcinków specjalnych w 22 krajach. Oczywiście nie zabraknie oficjalnych teamów rajdowych w klasach Rally1, Rally2 oraz Junior WRC. Ponadto spodziewać się możemy więcej tego, co już znamy: kariery, rozgrywki w sieci, personalizacji pojazdów oraz bonusowych samochodów.

Premiera gry zaplanowana została na 13 października. WRC Generations trafi na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch.