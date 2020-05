EA uwolni kod źródłowy gier z serii Command and Conquer

EA

Złotą erę strategii czasu rzeczywistego mamy już co prawda za sobą, ale przedstawiciele EA liczą na to, że w branży gramingowej nie brakuje osób, które chętnie wróciłyby do RTS-ów sprzed lat. To z myślą o nic 5 czerwca na rynek trafi Command & Conquer Remastered, kultowa strategia w nowej, odświeżonej odsłonie.

Remaster to jednak nie wszystko, co zespół EA przygotował dla miłośników serii – wraz z premierą gry firma uwolni kody źródłowe Command and Conquer: Tiberian Dawn oraz Command and Conquer: Red Alert. Ruch ten umożliwi graczom tworzenie autorskich modyfikacji.

Możemy dziś z dumą ogłosić, że wraz z premierą Remastered Collection Electronic Arts opublikuje też pliki TiberianDawn.dll i RedAlert.dll oraz ich kod źródłowy na licencji GPL w wersji 3.0. To istotny moment dla Electronic Arts, społeczności C&C i branży gier, ponieważ, jak sądzimy, będzie to jedna z pierwszych takich sytuacji, kiedy duża seria RTS udostępnia kod źródłowy na licencji GPL. Warto odnotować, że inicjatywa ta jest bezpośrednim efektem współpracy pomiędzy niektórymi członkami rady społeczności a naszymi zespołami w EA. Po konsultacjach z członkami rady zdecydowaliśmy się na licencję GPL, żeby zapewnić zgodność z projektami takimi jak CnCNet czy Open RA. Naszym celem było udostępnienie kodu źródłowego w sposób, który naprawdę przysłuży się społeczności, i mamy nadzieję, że przez najbliższe lata będą dzięki temu powstawać wspaniałe projekty społeczności – poinformował Jim Vessella we wpisie na blogu EA.

Udzielenie społeczności dostępu do plików DLL pozwoli wprowadzić szeroko zakrojone zmiany w kodzie źródłowym. Gracze będą mogli projektować nowe mapy i jednostki, otrzymają możliwość edycji grafiki a nawet wpływania na logikę rozgrywki. Dzięki temu na silniku C&C mają szansę powstać zupełnie nowe tryby, niespotykane w dotychczasowych odsłonach serii.

Jako namacalny przykład tego, co da się zrobić z tym oprogramowaniem, studio Petroglyph stworzyło nową zmodyfikowaną jednostkę, którą można grać. Zadaliśmy w związku z tym pytanie: „Co zrobiłoby Bractwo Nod, gdyby przejęło czołg Mamut?”. Pewnie zastąpiłoby wieżyczkę ogromnym działem strzelającym taktycznymi rakietami nuklearnymi! W ten sposób powstał czołg nuklearny. Jest to jednostka całkowicie zdatna do gry za pośrednictwem modu (na zrzucie ekranu powyżej) i mamy nadzieję, że będzie gotowa do gry na premierę i posłuży jako pouczający przykład.

Z autorskich modyfikacji będzie można korzystać zarówno na Originie, jak i za pośrednictwem Warsztatu Steama. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak czekać na oficjalną premierę gry oraz modów stworzonych przez graczy.