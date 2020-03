Command & Conquer Remastered Collection z datą premiery. Zobacz zwiastun

Command & Conquer Remastered Collection to zestaw zawierający dwie klasyczne i niegdyś świetnie oceniane strategie czasu rzeczywistego: Command & Conquer oraz Command & Conquer – Red Alert. Obie gry dostępne będą w odświeżonej wersji, oferując m.in. możliwość zabawy nawet w rozdzielczości 4K, lepiej wyglądające przerywniki filmowe, a także drobne poprawki w rozgrywce czy interfejsie. Gracze otrzymają też wszystkie rozszerzenia oraz aktualizacje do tych produkcji. Teraz ujawniona została data premiery tego zestawu i nie trzeba będzie na niego długo czekać - zadebiutuje on już 5 czerwca na platformach Steam oraz Origin i dostępny będzie w przyzwoitej cenie 69,90 zł. Abonenci usługi Origin Access Premier będą mogli pobrać tę grę bez dodatkowych opłat.

W sieci pojawił się też zwiastun Command & Conquer Remastered Collection, dzięki któremu można zapoznać się ze zmianami w oprawie. Widać tu również, że rozgrywka pozostała niezmieniona i raczej zadowoli to miłośników produkcji sprzed lat.