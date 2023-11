„Marvel jest w du**” z Kangiem. Doktor Doom może zostać nowym antagonistą MCU

Marvel

Jonathan Majors wciąż czeka na rozpoczęcie swojego procesu, którego nowa data została wyznaczona na 29 listopada. Aktor został oskarżony o przemoc domową w marcu bieżącego roku. Przedłużająca się sprawa Majorsa jest dla Marvela dużym problemem. Studio na razie nie odcięło się od swojej gwiazdy, na barkach której miał spoczywać ciężar rozwoju piątej i szóstej fazy uniwersum. Aktora możemy oglądać w drugim sezonie Lokiego, ale może być to jego ostatni występ w MCU. Według raportu Variety studio rozważa zamianę antagonisty.

Doktor Doom planem awaryjnym dla Marvela

Dyrektorzy studia na jednym ze spotkań omówili plany awaryjne, w przypadku skazania Jonathana Majorsa. Jednym z pomysłów jest porzucenie Kanga, a w jego miejsce wprowadzenie Doktora Dooma. Byłaby to jednak ryzykowna zmiana, ze względu na rozplanowanie całej drugiej sagi wokół złoczyńcy granego przez Majorsa. W Avengers: The Kang Dynasty miało dojść do kulminacyjnej bitwy z Kangami z różnych wymiarów. Według plotek wprowadzeniem do tych wydarzeń będzie film Deadpool 3.

Jeden z osób od zawierania umów, stwierdziła:

Marvel jest naprawdę w du**, jeśli chodzi o perspektywy dla Kanga. Nie mieli okazji rozpisać tego na nowo [z powodu strajku scenarzystów]. Nie widzę ścieżki, która umożliwiałaby im dalszą współpracę z Majorsem.

Kolejnym problemem studia jest planowanie rozpoczęcia zdjęć do Avengers: The Kang Dynasty na początku 2024 roku. Nie wiadomo, czy będzie to w ogóle możliwe, ze względu na wciąż trwający strajk aktorów. Niezależnie jednak od problemów prawnych Jonathana Majorsa, Marvel już wcześniej rozważał zmianę głównego antagonisty po porażce filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania.

Variety podaje, że inną opcją jest pożegnanie się z Majorsem i poszukanie nowego odtwórcy Kanga. Podobny zabieg uczyniono przy Iron Manie 2, gdy Don Cheadle zastąpił Terrence’a Howarda. Przywołują również inne głośne zmiany dokonywane w MCU, jak Armor Wars, który pierwotnie przygotowywany był jako serial, a teraz powstaje jako film kinowy.