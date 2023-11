Echo - oficjalny zwiastun. Nowy serial MCU zapowiada się brutalnie i z pazurem

fot. Disney+

Marvel opublikował pierwszy oficjalny zwiastun Echo, który możecie zobaczyć poniżej. To nowy superbohaterski serial ze świata MCU, w którym Alaqua Cox po raz kolejny wcieli się w Mayę Lopez, niesłyszącą wojowniczkę, która potrafi doskonale kopiować ruchy swojego przeciwnika.

Echo - oficjalny zwiastun

Zwiastun potwierdza, że to pierwszy serial MCU z wysoką kategorią wiekową dla dorosłych!

Echo - informacje o serialu MCU

Echo jest spin-offem serialu Hawkeye i należy do Sagi Multiwersum. Produkcja opowie o losach tytułowej wojowniczki po tym, jak dowiedziała się, że to nie Clint Barton odpowiada za śmierć jej ojca, tylko Wilson Fisk, dla którego do tej pory pracowała. Bohaterka będzie musiała stawić czoła swojej przeszłości, by ruszyć naprzód. Dowie się także więcej o swoich korzeniach jako rdzennej Amerykanki.

Marion Dayre jest główną scenarzystką i producentką wykonawczą serialu. W obsadzie znaleźli się: Alaqua Cox, Vincent D'Onofrio, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Graham Greene, Cody Lightning, Charlie Cox, Devery Jacobs i Zahn McClarnon.

Echo - serial MCU ma zadebiutować w 10 stycznia 2024 roku.

