Echo - nowe wideo o kulisach serialu. Czas na królową

Echo to intrygujący eksperyment MCU i powiew świeżości. Pierwszy serial uniwersum, który dostał najwyższą kategorię wiekową dla dorosłych z uwagi na obrazowe sceny przemocy. Jest to też pierwsza produkcja uniwersum wydana pod szyldem Marvel Spotlight, w którym będą rzeczy niezwiązane fabularne z wielką, kosmiczną historią całego MCU. Nowe wideo o kulisach zapowiada, że powrót Mai Lopez do rodzinnych stron wiąże się z przejęciem rodzinnej organizacji, bo - jak sama mówi w filmiku - czas na królową.

Serial podąża za tytułową bohaterką (Alaqua Cox), która musi zmierzyć się ze swoją przeszłością i ponownie połączyć się ze swoimi korzeniami rdzennych mieszkańców Ameryki, aby iść naprzód.

Oprócz Cox, do obsady należą Vincent D'Onofrio, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Graham Greene, Cody Lightning, Charlie Cox, Devery Jacobs i Zahn McClarnon. Marion Dayre jest główną scenarzystką i producentką wykonawczą Echo.

Echo jest też eksperymentem pod kątem dystrybucji serialu. Po pierwszy produkcja MCU pojawi się w całości w dzień premiery, czyli 9 stycznia będziemy mogli obejrzeć od razu 5 odcinków.