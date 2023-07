Echo - warto czekać na tegoroczną produkcję Marvela? Tak twierdzi gwiazda serialu

fot. materiały prasowe

W 2023 roku MCU obfituje w premiery nowych produkcji. W pierwszej połowie roku zadebiutowały Ant-Man i Osa: Kwantomania oraz zbierający świetne recenzje Strażnicy Galaktyki 3. Tymczasem na małym ekranie pojawiła się Tajna Inwazja. Oprócz tego, w październiku premierę będzie mieć drugi sezon Lokiego. Z kolei w listopadzie pojawi się Marvels, a Echo zakończy ten ekscytujący rok na platformie Disney+. Chociaż o Echo jeszcze nie jest tak głośno, aktor Zahn McClarnon zapowiada, że warto na tę produkcję czekać.

Echo - Zahn McClarnon o serialu

Zahn McClarnon pojawił się już w Hawkeye jako William Lopez. W wywiadzie dla Entertainment Tonight, opowiada o swojej roli w Echo.

Oczywiście nie byłem zaangażowany w ten serial tak bardzo, jak w inne produkcje. Mój udział w nim jest znacznie mniejszy... Pracowałem w Atlancie tylko kilka tygodni, ale było to wspaniałe doświadczenie.

Ten krótki czas pobytu na planie nie jest zaskoczeniem. Przypomnijmy, że Williama Lopeza zabił Ronin (Jeremy Renner). McClarnon kontynuował swoją wypowiedź, chwaląc Echo za dobry scenariusz:

Myślę, że scenariusze są naprawdę dobre. Zostały napisane przez rdzennych scenarzystów na czele z Sydney Freeland, która jest niesamowitą reżyserką z ludu Nawaho.

Aktor podsumował, podając powody, dla których warto obejrzeć nadchodzącą produkcję MCU:

Po pierwsze, to Marvel. Wiesz, że warto na to czekać. To wspaniałe doświadczenie i sądzę, że ludziom spodoba się Echo. To, co czytałem i widziałem było niesamowite. Byłem bardzo szczęśliwy, że mogłem znów być tego częścią.

Echo - premiera

Echo to pierwszy serial Disney+, którego wszystkie odcinki zostaną wypuszczone tego samego dnia. Data premiery jest planowana na 29 listopada 2023 roku.