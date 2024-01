Echo - w jaki sposób Wilson Fisk przeżył postrzał w twarz? Vincent D'Onofrio tłumaczy

fot. Marvel

Premiera nowego serialu MCU, Echo, już niedługo, a od dawna wiadomo, że w produkcji powróci Wilson Fisk (w tej roli Vincent D'Onofrio), którego publiczność najpierw poznała w serialu Daredevil, jeszcze kiedy produkował go Netflix, a ostatnim razem pojawił się w serialu Hawkeye, co było jego oficjalnym włączeniem w ramy świata Kinowego Uniwersum Marvela. Wydarzenia z ostatniego odcinka przygód Clinta Burtona i Kate Bishop nie zostawiły jednak Kingpina w dobrej sytuacji. Maya Lopez, główna bohaterka nadchodzącego serialu Echo, postrzeliła go prosto w twarz, choć nie pokazano tego wprost. Wielu fanów zastanawiało się w jaki sposób Fisk powróci na ekran MCU i czy w ogóle to zrobi. Teraz wiemy, że Kingpin będzie centralną postacią nie tylko serialu Echo, ale też nowego Daredevila i może nawet Spider-Mana 4.

Odtwórca roli Wilsona Fiska, Vincent D'Onofrio, wypowiedział się na temat przeżycia swojej postaci:

Jeśli jesteś fanem starych komiksów z Daredevilem i Kingpinem, to wiesz, że Kingpin nigdy nie umiera. Musieliśmy tylko przemyśleć w jaki sposób przeniesiemy do Echo skutki tego strzału w twarz, ale wpadliśmy na fajny pomysł. Bardzo go to skrzywdziło.

Echo - opis fabuły

Serial podąża za Echo, która musi zmierzyć się ze swoją przeszłością i ponownie połączyć się ze swoimi korzeniami rdzennych mieszkańców Ameryki, aby iść naprzód.

W serialu występują: Alaqua Cox, Vincent D'Onofrio, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Graham Greene, Cody Lightning, Devery Jacobs i Zahn McClarnon. Marion Dayre jest główną scenarzystką i producentką wykonawczą Echo.

Echo - premiera 9 stycznia na Disney+.