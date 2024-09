Eddie Brock to "najseksowniejszy żyjący mężczyzna". Nowy spot Ostatniego tańca

Fot. Materiały prasowe

Premiera zwieńczenia trylogii o symbioncie już niedługo. Tom Hardy powraca jako główny bohater filmu Venom 3: Ostatni taniec. Plotki głoszą, że bilety w USA będą dostępne do kupienia już od 1 października 2024 roku. Z tej okazji w sieci pojawił się nowy spot promocyjny filmu, w którym pojawia się kilka dodatkowych scen. Poza walką z morderczymi potworami, które zapewne na Ziemię wysłał Knull, przez całą zapowiedź chwalony jest wygląd Eddiego Brocka. Żartuje on nawet, że dostał w przeszłości nagrodę najseksowniejszego żyjącego mężczyzny. To nawiązanie do odtwórcy roli, Toma Hardy'ego, który faktycznie dostał takie wyróżnienie w 2021 roku w Wielkiej Brytanii.

Venom 3: Ostatni taniec - fabuła, premiera, obsada

Eddie oraz Venom muszą uciekać. Polują na nich złe siły z obydwu światów, z którymi są związani. Gdy wrogowie są coraz bliżej, duet zostaje zmuszony do podjęcia druzgocącej decyzji, która zakończy ich wspólny ostatni taniec.

W głównego bohatera wcielił się ponownie Tom Hardy. W obsadzie znaleźli się również Chiwetela Ejiofora, Juno Temple, Peggy Lu, Alannę Ubach, Stephena Grahama i Rhysa Ifansa. Reżyserką jest Kelly Marcel, która również napisała scenariusz.

Venom 3: Ostatni taniec - premiera w Polsce oraz na świecie odbędzie się 25 października 2024 roku.

