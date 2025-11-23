Eddie Murphy mógł zagrać w Pogromcach duchów. Tych odrzuconych ról dziś żałuje!

Eddie Murphy wrócił pamięcią do swojej kariery i przyznał, że są trzy popularne komedie, których odrzucenia do dziś trochę żałuje. W nowym wywiadzie aktor ujawnił, że mógł zagrać w takich hitach jak Pogromcy duchów, Godziny szczytu czy Kto wrobił Królika Rogera — ale każdą z tych propozycji ostatecznie odrzucił.
W rozmowie z AP, promując dokument Jestem Eddie, Eddie Murphy powiedział, że żałował, że nie dołączył do tych projektów, ponieważ wszystkie były wielkimi, gigantycznymi hitami. Jednocześnie podkreślił, że jego kariera potoczyła się i tak dobrze, bo odrzucenie jednej z ról otwierało inną drogę.
Film dokumentalny Jestem Eddie zadebiutował na Netflixie 12 listopada i przyniósł wiele wspomnień z kariery aktora, w tym te dotyczące jego początków w Saturday Night Live oraz trudnych momentów, w których poczuł się zdradzony.
Źródło: Variety