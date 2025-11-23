Przeczytaj w weekend
placeholder
placeholder

Eddie Murphy mógł zagrać w Pogromcach duchów. Tych odrzuconych ról dziś żałuje!

Eddie Murphy wrócił pamięcią do swojej kariery i przyznał, że są trzy wielkie komedie, których odrzucenia dziś trochę żałuje. Te słynne filmy z nim wyglądałyby zupełnie inaczej!
Amelia Adaszak
Amelia Adaszak
Tagi:  eddie murphy 
Being Eddie fot. Netflix
Eddie Murphy wrócił pamięcią do swojej kariery i przyznał, że są trzy popularne komedie, których odrzucenia do dziś trochę żałuje. W nowym wywiadzie aktor ujawnił, że mógł zagrać w takich hitach jak Pogromcy duchów, Godziny szczytu czy Kto wrobił Królika Rogera — ale każdą z tych propozycji ostatecznie odrzucił.

Gra o tron - kontynuacja serialu w planach. Zaskakująca zapowiedź!

W rozmowie z AP, promując dokument Jestem Eddie, Eddie Murphy powiedział, że żałował, że nie dołączył do tych projektów, ponieważ wszystkie były wielkimi, gigantycznymi hitami. Jednocześnie podkreślił, że jego kariera potoczyła się i tak dobrze, bo odrzucenie jednej z ról otwierało inną drogę.

Zamiast Pogromców duchów zrobiłem Gliniarza z Beverly Hills. To było jedno albo drugie, więc wyszło okej. A Kto wrobił królika Rogera? Brzmiało dla mnie po prostu absurdalnie i odpuściłem. A potem pomyślałem sobie: O, to jest świetne!

Film dokumentalny Jestem Eddie zadebiutował na Netflixie 12 listopada i przyniósł wiele wspomnień z kariery aktora, w tym te dotyczące jego początków w Saturday Night Live oraz trudnych momentów, w których poczuł się zdradzony.

Źródło: Variety

Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

