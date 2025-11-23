fot. materiały prasowe

Po krytykowanym finale hitu Gra o tron producenci z HBO postawili na prequele, bo zarówno Ród smoka, jak i Rycerz siedmiu królestw rozgrywają się wiele lat przed wydarzeniami z podstawowego serialu. Według pisarza to się niedługo zmieni. W fazie rozwoju są aż dwie kontynuacje, czyli historie seriali będą osadzone po wydarzeniach z Gry o tron.

Gra o tron - kontynuacje w planach

George R.R. Martin gościł na festiwalu Noir w Islandii, gdzie potwierdził te rewelacje ku zaskoczeniu fanów. Zdradził jedynie, że w fazie rozwoju jest "sequel albo dwa", ale nie ujawnił żadnych konkretów na temat choćby tego, o kim miałaby być historia. Nie wiadomo więc, czy może to być wspominany i dyskutowany wcześniej serial o Jonie Snow, czy może coś zupełnie innego. Fani spekulują i stawiają na serial, którego bohaterką mogłaby być Arya Stark. Z finału ósmego sezonu wiemy, że każda postać miała określony otwarty wątek na przyszłość.

Rycerzem siedmiu królestw - Pozaoraz Rodem Smoka, w fazie rozwoju są inne projekty będące spin-offami. Większość to prequele - rozwijamy może 5 lub 6 seriali. Nie rozwijam ich sam, ponieważ pracuję przy nich z innymi ludźmi. I tak, sequel albo dwa również są w fazie developmentu.

Po tym, jak widzowie skrytykowali finałowy sezon Gry o tron, tworzony bez udziału George'a R.R. Martina oraz jego książek, wszystkie kolejne tytuły tworzy się we współpracy z twórcą książkowego świata Westeros.

Przypomnijmy, że nad projektem o Jonie Snow pracował sam Kit Harington i otwarcie komentował to w mediach. Sam też po jakimś czasie powiedział, że ten pomysł został odłożony na półkę, bo nie mogli rozgryźć, jak to zrobić dobrze. Może im się udało? Czekamy na oficjalne i konkretne informacje. Zaznaczmy, że faza rozwoju oznacza wstępny etap przed ewentualnym zielonym światłem na realizację, czyli innymi słowy powstają pomysły, scenariusze i koncepty.

