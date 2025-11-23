Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Gra o tron - kontynuacja serialu w planach. Zaskakująca zapowiedź!

Swego czasu informowaliśmy o planach kontynuacji Gry o tron z Jonem Snow, które jednak szybko upadły. Teraz George R.R. Martin ujawnia, że w rozwoju są aż dwa sequele. Czy widzowie doczekają się dalszych losów ulubionych bohaterów?
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  hbo max 
Gra o tron
Gra o tron fot. materiały prasowe
Reklama

Po krytykowanym finale hitu Gra o tron producenci z HBO postawili na prequele, bo zarówno Ród smoka, jak i Rycerz siedmiu królestw rozgrywają się wiele lat przed wydarzeniami z podstawowego serialu. Według pisarza to się niedługo zmieni. W fazie rozwoju są aż dwie kontynuacje, czyli historie seriali będą osadzone po wydarzeniach z Gry o tron.

Stranger Things zainspirowane Grą o tron

Gra o tron - kontynuacje w planach

George R.R. Martin gościł na festiwalu Noir w Islandii, gdzie potwierdził te rewelacje ku zaskoczeniu fanów. Zdradził jedynie, że w fazie rozwoju jest "sequel albo dwa", ale nie ujawnił żadnych konkretów na temat choćby tego, o kim miałaby być historia. Nie wiadomo więc, czy może to być wspominany i dyskutowany wcześniej serial o Jonie Snow, czy może coś zupełnie innego. Fani spekulują i stawiają na serial, którego bohaterką mogłaby być Arya Stark. Z finału ósmego sezonu wiemy, że każda postać miała określony otwarty wątek na przyszłość.

- Poza Rycerzem siedmiu królestw oraz Rodem Smoka, w fazie rozwoju są inne projekty będące spin-offami. Większość to prequele - rozwijamy może 5 lub 6 seriali. Nie rozwijam ich sam, ponieważ pracuję przy nich z innymi ludźmi. I tak, sequel albo dwa również są w fazie developmentu.

Po tym, jak widzowie skrytykowali finałowy sezon Gry o tron, tworzony bez udziału George'a R.R. Martina oraz jego książek, wszystkie kolejne tytuły tworzy się we współpracy z twórcą książkowego świata Westeros.

Przypomnijmy, że nad projektem o Jonie Snow pracował sam Kit Harington i otwarcie komentował to w mediach. Sam też po jakimś czasie powiedział, że ten pomysł został odłożony na półkę, bo nie mogli rozgryźć, jak to zrobić dobrze. Może im się udało? Czekamy na oficjalne i konkretne informacje. Zaznaczmy, że faza rozwoju oznacza wstępny etap przed ewentualnym zielonym światłem na realizację, czyli innymi słowy powstają pomysły, scenariusze i koncepty.

Gra o tron - wszystkie spin-offy brane pod uwagę przez HBO

Film Gra o tron - w fazie rozwoju

arrow-left
Film Gra o tron - w fazie rozwoju
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: screenrant.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  hbo max 
Gra o tron
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
2025
Rycerz siedmiu królestw
Rycerz siedmiu królestw Przygodowy

9,2

2011
Gra o tron
Oglądaj TERAZ Gra o tron Przygodowy

Najnowsze

1 Gwiezdne Wojny: Akolita - sezon 1, odcinek 8
-

Gwiezdne Wojny: Akolita - twórczyni komentuje kasację serialu. Hejterzy naprawdę nie są winni?

2 Wicked
-

Najpotężniejsze czarownice w popkulturze. Elfaba i Glinda musiały tu trafić

3 Sydney Sweeney - wszystkie nowe projekty
-

Hollywood bierze się za Gundam. Obsada widowiska o wojnie z wielkimi robotami ujawniona

4 Stamtąd - zapowiedź 3. sezonu
-

Stamtąd - co z 4. sezonem? Jest w końcu aktualizacja, na którą czekali fani!

5 36. Powerplex
-

Invincible - Aaron Paul rezygnuje z serialu. Powód może zaskoczyć fanów

6 Zack Snyder
-
Plotka

Zack Snyder w niełasce Netflixa. Jego nowy serial miał być hitem, a został skasowany

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s03e07

One-Punch Man

s2025e29

Miejsce zbrodni

s2025e45

Running Man

s06e01

Accident, Suicide or Murder

s09e13

Selviytyjät Suomi
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Rachunek gwiazd

17

lis

Książka

Rachunek gwiazd
Teatr cieni

17

lis

Książka

Teatr cieni
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Szampańskie święta

19

lis

Film

Szampańskie święta
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ricky Whittle
Ricky Whittle

ur. 1981, kończy 44 lat

Lateef Crowder
Lateef Crowder

ur. 1977, kończy 48 lat

Vincent Cassel
Vincent Cassel

ur. 1966, kończy 59 lat

Oded Fehr
Oded Fehr

ur. 1970, kończy 55 lat

Miley Cyrus
Miley Cyrus

ur. 1992, kończy 33 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

3
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

4

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

7

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

9

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

10

Wiktoria Gorodecka wychowała się na Litwie. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV