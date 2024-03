Egzorcysta papieża trylogią? Russell Crowe widzi w tym potencjał

fot. materiały prasowe

Wygląda na to, że na Egzorcystę papieża czeka jeszcze więcej przerażających przygód. Sony oraz Screen Gems zaczęli pracować nad sequelem filmu, a Russell Crowe chciałby rozwinąć serię jeszcze bardziej. Aktor wystąpił w programie The Six O'Clock Show, gdzie opowiedział o potencjalnej przyszłości franczyzy.

Egzorcysta papieża będzie trylogią?

Crowe przyznał, że oryginalnym planem było stworzenie trylogii filmów o tytułowym egzorcyście. Aktor wciąż chciałby, aby to zostało zrealizowane.

- Trwają rozmowy na ten temat. Pierwotnie producenci otrzymali propozycję od studia nie tylko na jedną, lecz dwie kontynuacje. Jednak w tej chwili nastąpiła zmiana kierownictwa studia, więc temat się nie rozwiązał.

Aktor zaznaczył, że w tym pomyśle wciąż tkwi ogromny potencjał. Przypomniał, że człowiek, na którym ta seria się opiera - Gabriele Amorth - napisał 12 książek. To stanowi ogromny materiał źródłowy, z którego można czerpać garściami. Crowe stwierdził, że prawdopodobnie prace nie ruszą do przyszłego roku.

Egzorcysta Papieża

Egzorcysta papieża - fabuła, gdzie obejrzeć?

Film inspirowany aktami prawdziwego człowieka pracującego w Watykanie, Gabriela Amortha. Twierdził on, że przeprowadził tysiące egzorcyzmów, co też opisywał w wydanych książkach.

Egzorcysta papieża - film dostępny na HBO Max. Można go również wypożyczyć na Playerze oraz Canal+.