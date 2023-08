Egzorcysta: Wyznawca - podano kategorię wiekową kontynuacji klasyka. Fani będą zadowoleni

fot. Universal Pictures

Egzorcysta: Wyznawca jest bezpośrednią kontynuacją słynnego horroru Egzorcysta z 1973 roku. Reżyserem nowej produkcji jest David Gordon Green, twórca znany z najnowszych trzech części serii Halloween, które są sequelami klasyka.

W horrorze Leslie Odom Jr. gra Victora Fieldinga, mężczyznę, którego córka zostaje opętana. W obsadzie są również Lidya Jewett, Olivia Marcum, E.J. Bonilla, Antoni Corone, Jennifer Nettles i Ann Dowd. Ponadto do roli matki Regan z Egzorcysty powraca Ellen Burstyn.

Motion Picture Association (MPAA) przyznało filmowi Egzorcysta: Wyznawca najwyższą kategorię wiekową R. To oznacza, że horror jest przeznaczony dla osób dorosłych i zawiera brutalne treści, niepokojące obrazy, język i odniesienia seksualne. Wart dodać, że produkcja z 1973 roku też otrzymała kategorię R, podobnie jak jego sequele, m.in. Egzorcysta II: Heretyk i Egzorcysta III. Fani mogą się spodziewać kolejnych ekstremalnie krwawych wrażeń, tak jak to było wcześniej.

Egzorcysta: Wyznawca - fabuła

Historia skupia się na Victorze Fieldingu (Leslie Odom Jr.), który od śmierci swojej ciężarnej żony podczas trzęsienia ziemi na Haiti 12 lat temu sam wychowuje córkę, Angelę (Lidya Jewett). Kiedy Angela i jej przyjaciółka Katherine (Olivia Marcum) znikają w lesie, niespodziewanie powracają trzy dni później bez wspomnień tego, co się działo. To rozpoczyna ciąg wydarzeń, które zmusi Victora do stawienia czoła prawdziwemu złu. W desperacji szuka pomocy u jedynej osoby, która przeżyła coś podobnego, Chris MacNeil.

Egzorcysta: Wyznawca – premiera w polskich kinach odbędzie się 13 października 2023 roku.