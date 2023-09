Egzorcysta: Wyznawca - nowy materiał pokazuje starcie Chris MacNeil z demonem

fot. Universal Pictures

Egzorcysta: Wyznawca to nadchodząca kontynuacja kultowego horroru z 1973 roku. Za reżyserię odpowiada David Gordon Green. W filmie zobaczymy ponownie Ellen Burstyn jako Chris MacNeil, która ma pomóc bezradnemu ojcu dwóch opętanych dziewczynek. Nowy zwiastun pokazuje ujęcia bohaterki walczącej z demonem. Między ujęciami, obsada i reżyser filmu zdradzają szczegóły o postaci Lesliego Odom Jr. oraz kluczowej roli MacNeil w tej historii. Zobaczcie sami.

Egzorcysta: Wyznawca - zwiastun

Egzorcysta: Wyznawca - fabuła

Historia skupia się na Victorze Fieldingu (Odom Jr.), który od śmierci swojej ciężarnej żony podczas trzęsienia ziemi na Haiti 12 lat temu sam wychowuje córkę, Angelę (Lidya Jewett). Kiedy Angela i jej przyjaciółka Katherine (Olivia Marcum) znikają w lesie, niespodziewanie powracają trzy dni później bez wspomnień tego, co się działo. To rozpoczyna ciąg wydarzeń, które zmusi Victora do stawienia czoła prawdziwemu złu. W desperacji szuka pomocy u jedynej osoby, która przeżyła coś podobnego, Chris MacNeil (Burstyn).

Egzorcysta: Wyznawca - premiera w polskich kinach już 6 października.