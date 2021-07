Egzorcysta - Blumhouse planuje aż trzy filmy. Ellen Burstyn powróci jako Chris MacNeil

fot. materiały prasowe

Jakiś czas temu ogłaszano, że Blumhouse i David Gordon Green pracują nad bezpośrednią kontynuacją filmu Egzorcysta w reżyserii Williama Friedkina z 1973 roku. Teraz okazuje się według informacji The New York Times, że powstanie cała trylogia.

Do roli powróci Ellen Burstyn, zaś u jej boku wystąpi Leslie Odom Jr.. Według informacji The New York Times, dziecko postaci granej przez aktora zostanie opętane. Ten w akcie desperacji zwróci się do kobiety, która w przeszłości miała podobne doświadczenia - Chris MacNeil. Pierwszy film ma trafić do kin w 2023 roku. Pozostałe części mogą trafić na platformę Peacock ze względu na umowę opiewającą na 400 mln dolarów, która została podpisana ze studiem Universal. Jason Blum będzie producentem razem ze wspomnianym wyżej reżyserem i Jamesem Robinsonem z Morgan Creek.

