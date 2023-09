Egzorcysta: Wyznawca - prognozy box office. Będzie spory zysk?

fot. Universal Pictures

Egzorcysta: Wyznawca to bezpośrednia kultowego horroru z lat 70. Za jego reżyserię odpowiada David Gordon Green. Ze zwiastunów wynika, że nadchodzący film Universala będzie czymś, co może pomóc przywrócić dobrą formę swojej franczyzie. W sieci udostępniono przewidywania box office w weekend otwarcia.

Egzorcysta: Wyznawca - prognozy box office

Według danych Deadline, przewiduje się, że Egzorcysta: Wyznawca może zarobić nawet 30 milionów dolarów w pierwszy weekend. Ten wynik podwyższają spore oczekiwania fanów horrorów oraz obiecujące zwiastuny produkcji.

Egzorcysta: Wyznawca - fabuła

Historia skupia się na Victorze Fieldingu (Leslie Odom Jr.), który od śmierci swojej ciężarnej żony podczas trzęsienia ziemi na Haiti 12 lat temu sam wychowuje córkę, Angelę (Lidya Jewett). Kiedy Angela i jej przyjaciółka Katherine (Olivia Marcum) znikają w lesie, niespodziewanie powracają trzy dni później bez wspomnień tego, co się działo. To rozpoczyna ciąg wydarzeń, które zmusi Victora do stawienia czoła prawdziwemu złu. W desperacji szuka pomocy u jedynej osoby, która przeżyła coś podobnego, Chris MacNeil.

Egzorcysta: Wyznawca

Egzorcysta: Wyznawca - film zadebiutuje w kinach już 6 października.