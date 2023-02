Ekran tego nowego telefonu można samemu wymienić w 20 minut!

fot. Nokia

Obudowa wykonana jest z recyklingowanego plastiku, a telefon został zaprojektowany tak, żeby dało się go łatwo naprawić przy biurku. Nokia G22 ma być najbardziej przyjaznym dla środowiska telefonem tej marki. Sprzedaż rozpocznie się 8 marca w Wielkiej Brytanii i większości Europy oraz na niektórych innych rynkach. Będzie kosztować 179 €, czyli około 845 zł.

Nokia współpracuje z iFixit przy tworzeniu instrukcji naprawy i sprzedaży narzędzi oraz części niezbędnych do wymiany baterii, portu ładowania oraz ekranu. Nokia obiecuje udostępniać części do napraw przez następne pięć lat. Nokia podkreśla również, że wykonanie naprawy zgodnie z instrukcją i przy użyciu oficjalnych części liczy się jako autoryzowana naprawa, więc nie spowoduje utraty gwarancji.

fot. Nokia

Adam Ferguson, szef produktu w HMD (fińska firma, która posiada prawa do marki Nokia), w zeszłym tygodniu przed publicznością złożoną dziennikarzy rozebrał smartfon i wymienił baterię w G22 w mniej niż pięć minut. Podkreślił, że w modelu poprzedniej generacji trwałoby to półtorej godziny. Według niego wymiana ekranu zajmie około 20 minut.

Firmy z łatwością mogłyby udostępniać części zamienne, ale już trudniej jest im sprawić, żeby ich produkty można było naprawiać samodzielnie. Wymaga to ustępstw projektowych i poświęcenia zysku z licencjonowanych naprawa.

Wspomniany ekran to mierzący 6,52 cala LCD o rozdzielczości 720p i częstotliwości odświeżania 90 Hz, którego wymiana kosztuje 54,99 €. Nowa bateria kosztuje 29,95 €, zespół portu USB-C 24,95 €, a obudowa 29,95 €. W powyższych cenach zawarty jest koszt narzędzi, same części są o 5 € tańsze, więc jeżeli wymieniliśmy już baterię, a pęknie nam ekran, to narzędzi nie musimy kupować drugi raz.

fot. Nokia

Pod maską znajduje się Unisoc T606 SoC z dwoma rdzeniami A75 i sześcioma A55, 4 GB pamięci RAM oraz wybór pomiędzy 64 GB lub 128 GB pamięci masowej. Z tyłu znajduje się 50 MP kamera główna flankowana przez 2 MP obiektyw makro i 2 MP czujnik głębi, a we wcięciu w kształcie łezki z przodu kryje się 8 MP kamerka do selfie. Nie zabrakło również gniazda audio. Bateria ma 5050 mAh pojemności, co według Nokii ma przełożyć się na trzy dni pracy na baterii, i można ją ładować za pomocą szybkiego ładowania 20 W. Niestety, Nokia G22 nie została jeszcze zaktualizowana do Androida 13 i wciąż działa na wersji 12.

fot. Nokia

Nokia ogłosiła również parę budżetowych telefonów o regularnej naprawialności; C32, który jest bardzo podobny do G22; i C22, który jest jeszcze bardziej przyjazny dla budżetu. Nokia skomentowała także swoje bieżące plany rozpoczęcia produkcji części swoich urządzeń w Europie: nie ma jeszcze uruchomionej linii montażowej, ale ma nadzieję rozpocząć produkcję telefonów 5G jeszcze w tym roku.

fot. Nokia