Ekstraklasa jednak nadal w CANAL+. Pada kosmiczna kwota

fot. materiały prasowe

Jak informuje portal Weszlo.com, telewizja CANAL+ nadal będzie emitować mecze piłarskiej ekstraklasy. Jako jedyni złożyli ofertę w przetargu na pokazywanie rozgrywek w latach 2023 - 2027. Według ustaleń dziennikarza oferta CANAL+ jest rekordowa, bo wynosi 300 mln złotych. Wszystkie zainteresowane podmioty mogły składać oferty do 30 czerwca 2022 roku.

Ekstraklasa - kto ma sublicencję?

Do tej pory posiadaczem sublicencji było TVP, ale na ten moment nie wiadomo, kto ją będzie mieć tym razem.Według weszlo.com przedstawiciele CANAL+ oraz Ekstraklasy SA będą negocjować szczegóły nowej umowy, więc są to formalności do dopełnienia. Czytamy, że może to potrwać kilka tygodni. Piłkę nożną z rodzimego podwórka nadal będzie można oglądać w telewizji, która emituje mecze od ponad 25 lat.

Jak zwraca uwagę dziennikarz zaskoczeniem jest fakt, że do walki nie przystąpiła platforma Viaplay. Podobno władze streamingu miały apetyt na Ekstraklasę, ale ostatecznie z tego zrezygnowali, bo najwyraźniej podczas przetargu CANAL+ był najbardziej zdeterminowany, aby prawa zostały u nich. Do tego w związku z oczekiwaną rekordową ofertą CANAL+, Viaplay musiało wiedzieć, że ich potencjalna propozycja nie ma szans.