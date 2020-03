Rusza turnie Ekstraklasy w FIFA 20

Prawdopodobnie jeszcze przez wiele tygodni nie będziemy mogli śledzić poczynań piłkarzy Ekstraklasy na murawach polskich boisk. Epidemia koronawirusa doprowadziła do zawieszenia wszystkich rozgrywek, drużyny wysłano na przymusowy urlop. Firma ESL postanowiła osłodzić miłośnikom sportu piłkarską posuchę i zaprosiła ich do śledzenia meczów rozgrywanych w grze FIFA 20.

Od 27 do 29 marca fani piłki nożnej będą mogli obserwować zmagania graczy w turnieju Ekstraklasa #ZostanWDomu z FIFA20. Do udziału w zabawie zaproszono zarówno reprezentantów esportowych drużyn piłkarskich, jak i piłkarzy z klubów Ekstraklasy. Na wirtualnej murawie staną m.in. Maciej Rosołek i Miłosz ‘milosz93’ Bogdanowski z Legii Warszawa, Michał Nalepa z Arki Gdynia, Kamil Kwiatkowski i Thiago Rodrigues de Souza z Cracovii, Andrzej Niewulis z Rakowa Częstochowa, Karol Fila z Lechii Gdańsk czy Artur Sójka i Antonio Dominguez z ŁKS Łódź. Wszystkie mecze wirtualnych mistrzostw będą rozgrywane drużynami złożonymi wyłącznie z piłkarzy Ekstraklasy.

Turnieju rozpocznie się 27 marca o godzinie 18:00, a pierwszy mecz rozegra Jakub Rzeźniczak z Wisły Płock, który zmierzy się z jednym z uczestników rozgrywek #ZostanWDomu z FIFA20. Turniej zostanie przeprowadzony w ramach trzech rund rozgrywanych na konsolach Xbox One oraz PlayStation 4. Dzięki temu każdego dnia mistrzostw organizatorzy wyłonią dwójkę zwycięzców. Osoby zainteresowane przebiegiem turnieju będą mogły śledzić rywalizację piłkarzy i społeczności graczy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Relacja będzie udostępniana przez ESL Polska, kluby Ekstraklasy, piłkarzy oraz esportowców. Z kolei mecz otwarcia będzie transmitowany na profilu Canal+.

Warto także wspomnieć, że Ekstraklasa Games prowadzi cotygodniowe turnieje esportowe w FIFA 20. Zmagania odbywają się od piątku do niedzieli na platformach Xbox One oraz PlayStation 4, a do udziału w rozgrywkach można zapisać się na stronie organizacji.