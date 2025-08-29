placeholder
Kinowy Elden Ring to prawdziwy moloch. Nie zgadniecie, ile stron ma scenariusz

Alex Garland postanowił udowodnić, że jest wielkim fanem Elden Ringa i zależy mu na odpowiednim poziomie kinowej adaptacji. Jego scenariusz to prawdziwy gigant, a to nawet nie wszystko, co przygotował, żeby przekonać studio do tej produkcji.
Wiktor Stochmal
Elden Ring
Elden Ring Fot. Materiały prasowe
Ostatnie lata to najlepszy okres w historii kina dla fanów filmów oraz gier. Kolejne adaptacje odnoszą sukcesy komercyjne, przyciągają nowe grono odbiorców, zadowalają oczekiwania fanów i są po prostu dobrymi produkcjami. Następne projekty są już w planach, a jednym z nich jest adaptacja gry Elden Ring, przy której tworzeniu pomagał sam George R. R. Martin. Elden Ring otrzymał nawet nagrodę Gry Roku w 2022 roku. Za reżyserię filmu będzie odpowiedzialny Alex Garland, którego ostatnią produkcją było 28 lat później. Jak przekonał studio do podjęcia tego ryzyka?

Jak informuje New Yorker, Alex Garland nie próżnował i udowodnił, że ma nie tylko pomysł na film, ale jest to też dla niego ważny projekt. Do wytwórni A24 zgłosił się bowiem z aż 160-stronnicowym scenariuszem, do którego dołączył dodatkowy plik z opisami całego świata przedstawionego, który wniósł dodatkowe czterdzieści stron tekstu pisanego.

To tylko pokazuje, jak bardzo jest zaangażowany w możliwość stworzenia tej produkcji. Mówi się, że w obsadzie zobaczymy Kita Connora (Heartstopper), Bena Whishawa (Skyfall) oraz Cailee Spaeny (Priscilla, Obcy: Romulus) w głównych rolach.

Źródło: worldofreel.com

Elden Ring
