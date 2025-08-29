Kinowy Elden Ring to prawdziwy moloch. Nie zgadniecie, ile stron ma scenariusz
Alex Garland postanowił udowodnić, że jest wielkim fanem Elden Ringa i zależy mu na odpowiednim poziomie kinowej adaptacji. Jego scenariusz to prawdziwy gigant, a to nawet nie wszystko, co przygotował, żeby przekonać studio do tej produkcji.
Ostatnie lata to najlepszy okres w historii kina dla fanów filmów oraz gier. Kolejne adaptacje odnoszą sukcesy komercyjne, przyciągają nowe grono odbiorców, zadowalają oczekiwania fanów i są po prostu dobrymi produkcjami. Następne projekty są już w planach, a jednym z nich jest adaptacja gry Elden Ring, przy której tworzeniu pomagał sam George R. R. Martin. Elden Ring otrzymał nawet nagrodę Gry Roku w 2022 roku. Za reżyserię filmu będzie odpowiedzialny Alex Garland, którego ostatnią produkcją było 28 lat później. Jak przekonał studio do podjęcia tego ryzyka?
Majstersztyk Marvela. Trzeci film o Avengers rozdzieli Doomsday i Secret Wars?
Jak informuje New Yorker, Alex Garland nie próżnował i udowodnił, że ma nie tylko pomysł na film, ale jest to też dla niego ważny projekt. Do wytwórni A24 zgłosił się bowiem z aż 160-stronnicowym scenariuszem, do którego dołączył dodatkowy plik z opisami całego świata przedstawionego, który wniósł dodatkowe czterdzieści stron tekstu pisanego.
To tylko pokazuje, jak bardzo jest zaangażowany w możliwość stworzenia tej produkcji. Mówi się, że w obsadzie zobaczymy Kita Connora (Heartstopper), Bena Whishawa (Skyfall) oraz Cailee Spaeny (Priscilla, Obcy: Romulus) w głównych rolach.
Najgorsze adaptacje gier wideo – ranking na podstawie Rotten Tomatoes
Źródło: worldofreel.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
26
sie
Gears of War: Reloaded
27
sie
Z krwi i ognia
27
sie
Wyjaśniamy morderstwa
27
sie
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
28
sie
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1959, kończy 66 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1990, kończy 35 lat
ur. 1986, kończy 39 lat