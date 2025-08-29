Reklama
placeholder

Majstersztyk Marvela. Trzeci film o Avengers rozdzieli Doomsday i Secret Wars?

Nie jest wykluczone, że Marvel pomiędzy Avengers: Doomsday a Secret Wars wprowadzi do kin jeszcze jeden film o Mścicielach, który tematycznie będzie powiązany z wątkiem działań Doktora Dooma w ramach MCU. Poznaliśmy nowe, zupełnie niespodziewane szczegóły w tej sprawie.
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday avengers: secret wars MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Avengers - Doom Marvel
Reklama

W najbliższym czasie Marvel pokaże w kinach 4 filmy wchodzące w skład MCU: Spider-Man: Całkiem nowy dzień (data premiery - 31.07.2026), Avengers: Doomsday (18.12.2026), Avengers: Secret Wars (17.12.2027) i tajemniczą produkcję, która miałaby zadebiutować w lipcu 2027 roku. Teraz w sieci pojawiły się zaskakujące doniesienia na temat ostatniej z nich. Wygląda na to, że może to być kolejne dzieło poświęcone Avengersom.

O takim obrocie spraw raportuje serwis Murphy's Multiverse, kiedyś uznawany za jedno z istotnych źródeł informacji w kwestii projektów superbohaterskich. Twórca portalu wyjaśnił później na X:

Musiałem to dziś złożyć w całość po rozmowie z jednym z najlepszych informatorów, jakich kiedykolwiek miałem… Podkreślam, że była to rozmowa, a nie przekazanie informacji, ale dała mi ona wiele do przemyślenia.

Nie ogłoszono oficjalnie zatrudnienia nowych scenarzystów czy reżyserów, a żadne nowe firmy produkcyjne, które nie byłyby już wcześniej uwzględnione, nie zostały zaangażowane. To oznaczałoby, że film z lipca 2027 roku jest czymś, co jest w fazie rozwoju od kilku lat, a to oczywiście przywodzi na myśl Blade’a.

Niezależnie od tego, czy chodzi o Avengers: Time Runs Out, Avengers: Battleworld, Avengers: Everything Dies czy Avengers: Illuminati (projekt Illuminati na pewno był rozwijany przez studio w pewnym momencie), stworzenie pomostu między Doomsday a Secret Wars to fascynująca i bardzo dochodowa okazja dla Marvela.

Powyższe rewelacje tylko na pierwszy rzut oka wyglądają na pozbawione sensu. Gdyby Marvel faktycznie planował wypuszczenie do kin innego dzieła latem 2027 roku, biorąc pod uwagę harmonogram prac nad poszczególnymi odsłonami MCU (przynajmniej 3-4 miesiące na planie zdjęciowym), już w tej chwili znalibyśmy tytuł i nazwisko reżysera. Trudno założyć, by chodziło tu o zmagający się z olbrzymimi problemami realizacyjnymi film Blade

Jeśli natomiast Avengers: Doomsday zgodnie z internetowymi spekulacjami skończyłoby się stworzeniem Bitewnego Świata (w komiksach miejsca starć postaci z całego uniwersum), hipotetyczny film Avengers: Battleworld nie tylko podtrzymałby zainteresowanie krucjatą Dooma w MCU, ale i pozwolił widzom lepiej przygotować się na Secret Wars

Marvel lubi cringe? 35 scen z filmów i seriali MCU, które mogą wywołać zażenowanie

arrow-left Bruce Banner w „Czasie Ultrona” spada wprost na piersi Nataszy Romanow - reakcja bohaterki? „Tylko nie zmieniaj się w zielonego!”. To tylko jeden z przykładów naprawdę cringe’owej w wydźwięku ekspozycji relacji obu postaci na ekranie. fot. Marvel arrow-right
Bruce Banner w „Czasie Ultrona” spada wprost na piersi Nataszy Romanow - reakcja bohaterki? „Tylko nie zmieniaj się w zielonego!”. To tylko jeden z przykładów naprawdę cringe’owej w wydźwięku ekspozycji relacji obu postaci na ekranie.
Pocałunek Steve’a Rogersa i Sharon Carter w „Wojnie bohaterów” – przypomnijmy, że Sharon jest siostrzenicą prawdziwego obiektu westchnień Kapitana Ameryki, Peggy Carter. W dodatku para poznała się na pogrzebie tej ostatniej.
„Scooby doo this crap” – zdanie wypowiedziane przez Doktora Strange’a w filmie „Spider-Man: Bez drogi do domu” jest najlepszym dowodem na to, że MCU czasami chce być aż za bardzo „cool”.
Nadejście armii kobiecych bohaterek w filmie „Koniec gry”. Z perspektywy czasu można przypuszczać, że Marvel Studios za pomocą tej sekwencji chciało w ekspresowym tempie nadrobić długie lata, w trakcie których żeńskie postacie były w MCU traktowane po macoszemu.
Świeży przykład cringe’u w MCU – She-Hulk twerkująca z Megan Thee Stallion.
Shuri widząc nowe buty T’Challi w „Czarnej Panterze” stwierdza: „What are thooose?”, robiąc przy tym dziwaczną minę. Cringe w tej sekwencji potrafi przygnieść wielu fanów MCU.
Cała relacja Tony’ego Starka i Christine Everhart w „Iron Manie”, ze szczególnym uwzględnieniem następującego dialogu: „Czy w całym życiu straciłeś choć godzinę snu?”, na co protagonista odpowiada: „Przygotowałem się do stracenia kilku z tobą”.
Krawcowa, agentka S.H.I.E.L.D., każe się rozebrać nieletniemu Peterowi Parkerowi do naga. Zwróćcie uwagę, że nawet sam Pajączek wziął jej powtórzone dwukrotnie polecenie za „zawstydzające”.
Scena z „Miłości i gromu”, w czasie której Jane Foster próbuje wymyślić swoje hasło przewodnie. Jej „Let’s bring the rainbow” miało brzmieć zabawnie, lecz w połączeniu z dyskusją boga burzy i Walkirii na temat tworzenia hasła może prezentować się żenująco.
Lokie i Sylvie dzielący koc i patrzący w dal. Owszem, scena ta miała spory potencjał emocjonalny, lecz patrząc z perspektywy całego serialu wydaje się, że budowanie miłosnego napięcia pomiędzy bohaterami niekoniecznie poszło po myśli twórców.
Rocket śmiejący się z przydomka Taserface’a; cringe’owe może być to, jak długo szop nabijał się z nowo poznanej postaci.
Ujawnienie widzom „WandaVision”, że postać, którą wcześniej brano za prawdziwego Quicksilvera bądź samego Mefisto, to w rzeczywistości Ralph Bohner – nazwisko bohatera z perspektywy czasu śmieszy coraz mniej.
Thor w „Miłości i gromie” rozmawia ze Stormbreakerem w taki sposób, jakby młot był zazdrosny o Mjolnira.
Profesor Hulk w trakcie rozmowy z Ant-Manem zostaje poproszony przez dzieci o wspólne zdjęcie i autograf. Sekwencja ta miała oddać ogromną zmianę mentalną, która zaszła w Zielonym Goliacie, lecz dodanie do niej takich elementów jak uczenie dzieci o słuchaniu mamy może wydawać się nieco cringe’owe.
Peter Quill w „Strażnikach Galaktyki vol. 2” dowiaduje się, że odziedziczył po Ego wszechpotężne moce. Cringe’owa jest reakcja bohatera na te informacje, zaklęta w zdaniu: „I’m gonna build some weird shit!”.
W filmie „Thor: Mroczny świat” bez wyraźnego powodu pokazano nagiego Erika Selviga. Sekwencja ta po latach bardziej żenuje niż śmieszy.
Tony Stark oddaje mocz do własnej zbroi w filmie „Iron Man 2”.
„I want one” – to słowa Tony’ego Starka skierowane do Pepper Potts tuż po poznaniu Nataszy Romanow. Z perspektywy lat seksualizacja postaci Czarnej Wdowy w „Iron Manie 2” może zostać uznana za mocno cringe’ową.
Shuri tłumaczy Bruce’owi Bannerowi, jak oddzielić Kamień Umysłu od ciała Visiona. Młoda bohaterka traktuje swojego rozmówcę – bądź co bądź jeden z najwybitniejszych umysłów na Ziemi i współtwórcę Visiona – za uczniaka, który właściwie nie zna się na omawianym temacie. Co jeszcze gorsze, Banner nie ma nic przeciwko takiemu traktowaniu.
Jane Foster podczas poznania Odyna zapytała go, kim jest; niewiedza osoby uznawanej za jednego z najlepszych naukowców na kuli ziemskiej może być porażająca. Cringe wywoływało także usilne robienie z Foster „wiecznie nieuprzejmej” postaci, nie mówiąc już o słynnym „Oh. My. God.” z pierwszego „Thora”.
W „Czasie Ultrona” Natasza zapewnia Bruce’a, że go uwielbia, później go całuje, by ostatecznie… zrzucić go w przepaść, chcąc w ten sposób przywołać Hulka.
Happy Hogan podgląda w lusterku samochodu przebierającą się Nataszę Romanow.
Wygląda na to, że część widzów ma problem z poczuciem humoru Draxa. Dla niektórych odbiorców żenująca jest więc scena ze „Strażników Galaktyki vol. 2”, w trakcie której bohater mówi Mantis o jej brzydocie.
Większość scen z udziałem Ant-Mana w „Końcu gry”. Bohater ma doskonały plan na pokonanie Thanosa, jednak zaskakująco często inni herosi traktują go jak nawiedzonego czy narzucającego się dzieciaka, który tylko przeszkadza.
W „Wojnie bez granic” Star-Lord miał szansę zdjąć Rękawicę Nieskończoności z dłoni Thanosa. Pal już licho jego egoistyczne podejście do całej sytuacji; odrobinę żenujące jest to, że Quill po usłyszeniu informacji o śmierci Gamory zaczyna nazywać Szalonego Tytana „dupkiem” i bić go po twarzy.
W „Czasie Ultrona” Stark mówi do Nataszy: „Lepiej, żebyście nie grali teraz z Bannerem w ukrywanie cukinii” – ten żart miał najprawdopodobniej odnosić się do seksualnych upodobań Romanow.
W pierwszym „Iron Manie” Happy Hogan przywozi Starkowi „amerykańskiego cheesburgera” – właśnie to było życzeniem bohatera, który zdołał wydostać się z niewoli i dopiero co skonstruował swój pierwszy kostium. Wiele wskazuje na to, że cała sekwencja była po prostu słabo ukrywanym przykładem product placementu; zauważmy bowiem, że cheeseburger pochodzi ze znanej na całym świecie sieci fast foodów.
W sekwencji początkowej „Czasu Ultrona” Avengers atakują siedzibę Hydry, w której ukrywa się baron von Strucker. Jeden z żołnierzy, zamiast obawiać się o własne życie czy choć próbować o nie walczyć, wolał wykrzyczeć piskliwym głosem do dowódcy: „Sir, it’s the Avengers!”.
Większość scen z trylogii Spider-Mana, w których pajęczy zmysł Petera Parkera jest z niejasnych przyczyn i wciąż konsekwentnie określany mianem „łaskotek”.
Kolejna scena Bannera i Romanow z „Czasu Ultrona” i okryty złą sławą dialog, w ramach którego Natasza mówi o swojej bezpłodności, dodając później, że usunięcie jej narządów rodnych zamieniło ją w „potwora”. Joss Whedon mógł naprawdę przesadzić w próbie wzbudzenia w widzu empatii względem Czarnej Wdowy.
Wanda Maximoff i jej rozmowa z synami na temat lodów. Tommy i Billy spróbowali przekonać matkę do dania im ulubionego smakołyku za pomocą wyśpiewanej rymowanki: „We like ice cream like every child should! If we get some ice cream, we promise to be good!”.
Każda scena z używaniem rosyjskiego akcentu w „Czarnej Wdowie”. Weźmy pod uwagę, że korzystają z niego najwybitniejsi szpiedzy, którzy prawdopodobnie przez dobrych kilka lat zdołali się nauczyć mówić płynnie po angielsku.
Doktor Strange i jego trzecie oko – zamiast elementu zaskoczenia czy grozy część z widzów poczuła zażenowanie takim obrotem spraw, porównując później trzecie oko Najwyższego Maga do znanej z animacji postaci Irytującej Pomarańczy.
Co część z Was może zdziwić, internauci w sieci za cringe’ową mają także scenę z „Wojny bez granic”, w której T’Challa przygotowuje swoje państwo do obrony przez armią Thanosa, dodając na koniec problematyczne „I dajcie temu facetowi tarczę!”.
W „Spider-Man: Homecoming” Peter Parker rozmawia z Aaronem Davisem. Odrobinę cringe’owe jest to, że bohater nie zapytał rozmówcy o to, gdzie teraz zmierza Vulture, po czym chciał się oddalić – Davis musi o tym odchodzącemu Pajączkowi przypomnieć.

Źródło: Murphy's Multiverse

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday avengers: secret wars MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

Najnowsze

1 Resident Evil Requiem
-

Dlaczego w Resident Evil: Requiem wprowadzono kamerę TPP? Powód zaskakuje

2 gremliny
-

Dlaczego Gremliny 3 jeszcze nie powstały? "To niekończące się zadanie pisarskie"

3 43. Zabawa w pochowanego (2019)
-

Kiedy rozgrywa się akcja sequela Zabawy w pochowanego? Elijah Wood o kontyuacji

4 Babilon - wygląd gry
-

Stwórz najpiękniejszy ogród Babilonu: nowa gra planszowa nadchodzi

5 Loki
-
Spoilery

Loki wszedł na plan Avengers: Doomsday - i to z kim! Spotkanie dwóch legend MCU

6 Marko Zaror - oficjalny kadr z filmu Affinity. Aktorzy na zdjęciu mają rekwizyty filmowej, a nie prawdziwą broń
-

Tak Marko Zaror bije zbirów. Zwiastun filmu akcji aktora z Johna Wicka 4

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e166

Moda na sukces

s12e08

Okrutni jajcarze

s08e14

Ekipa z New Jersey

s58e23

s27e22

Big Brother (US)

s21e06

Misja Moda

s2025e170

Anderson Cooper 360

s2025e173

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Carla Gugino
Carla Gugino

ur. 1971, kończy 54 lat

Rebecca De Mornay
Rebecca De Mornay

ur. 1959, kończy 66 lat

Emily Hampshire
Emily Hampshire

ur. 1981, kończy 44 lat

Nicole Anderson
Nicole Anderson

ur. 1990, kończy 35 lat

Lea Michele
Lea Michele

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

4

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

5

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

6

Nowe odcinki Na dobre i na złe. Kiedy premiera sezonu?

7

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

8

Taką kwotę 'zabiera się' wygranym w Milionerach. Wiedzieliście o tym podatku?

9

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

10

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV