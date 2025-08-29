Majstersztyk Marvela. Trzeci film o Avengers rozdzieli Doomsday i Secret Wars?
Nie jest wykluczone, że Marvel pomiędzy Avengers: Doomsday a Secret Wars wprowadzi do kin jeszcze jeden film o Mścicielach, który tematycznie będzie powiązany z wątkiem działań Doktora Dooma w ramach MCU. Poznaliśmy nowe, zupełnie niespodziewane szczegóły w tej sprawie.
W najbliższym czasie Marvel pokaże w kinach 4 filmy wchodzące w skład MCU: Spider-Man: Całkiem nowy dzień (data premiery - 31.07.2026), Avengers: Doomsday (18.12.2026), Avengers: Secret Wars (17.12.2027) i tajemniczą produkcję, która miałaby zadebiutować w lipcu 2027 roku. Teraz w sieci pojawiły się zaskakujące doniesienia na temat ostatniej z nich. Wygląda na to, że może to być kolejne dzieło poświęcone Avengersom.
O takim obrocie spraw raportuje serwis Murphy's Multiverse, kiedyś uznawany za jedno z istotnych źródeł informacji w kwestii projektów superbohaterskich. Twórca portalu wyjaśnił później na X:
Musiałem to dziś złożyć w całość po rozmowie z jednym z najlepszych informatorów, jakich kiedykolwiek miałem… Podkreślam, że była to rozmowa, a nie przekazanie informacji, ale dała mi ona wiele do przemyślenia.
Nie ogłoszono oficjalnie zatrudnienia nowych scenarzystów czy reżyserów, a żadne nowe firmy produkcyjne, które nie byłyby już wcześniej uwzględnione, nie zostały zaangażowane. To oznaczałoby, że film z lipca 2027 roku jest czymś, co jest w fazie rozwoju od kilku lat, a to oczywiście przywodzi na myśl Blade’a.
Niezależnie od tego, czy chodzi o Avengers: Time Runs Out, Avengers: Battleworld, Avengers: Everything Dies czy Avengers: Illuminati (projekt Illuminati na pewno był rozwijany przez studio w pewnym momencie), stworzenie pomostu między Doomsday a Secret Wars to fascynująca i bardzo dochodowa okazja dla Marvela.
Powyższe rewelacje tylko na pierwszy rzut oka wyglądają na pozbawione sensu. Gdyby Marvel faktycznie planował wypuszczenie do kin innego dzieła latem 2027 roku, biorąc pod uwagę harmonogram prac nad poszczególnymi odsłonami MCU (przynajmniej 3-4 miesiące na planie zdjęciowym), już w tej chwili znalibyśmy tytuł i nazwisko reżysera. Trudno założyć, by chodziło tu o zmagający się z olbrzymimi problemami realizacyjnymi film Blade.
Jeśli natomiast Avengers: Doomsday zgodnie z internetowymi spekulacjami skończyłoby się stworzeniem Bitewnego Świata (w komiksach miejsca starć postaci z całego uniwersum), hipotetyczny film Avengers: Battleworld nie tylko podtrzymałby zainteresowanie krucjatą Dooma w MCU, ale i pozwolił widzom lepiej przygotować się na Secret Wars.
