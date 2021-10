Elden Ring - premiera opóźniona, jest nowa data. Zapowiedziano też testy beta

fot. Bandai Namco

Wszystko wskazywało na to, że data premiery Elden Ring nie jest zagrożona i nowa produkcja From Software trafi na rynek w styczniu 2021 roku. Teraz jednak wiemy już, że tak się nie stanie. Wydawca poinformował o przesunięciu debiutu gry na nieco odleglejszy termin: 25 lutego 2022 roku.

Powód nie zaskakuje: twórcy chcą dopracować każdy aspekt swojego dzieła, a ilość potrzebnych do tego prac przerosła ich oczekiwania. Nie jest to specjalnym zaskoczeniem, bo mowa tutaj o zdecydowanie największym, najbardziej ambitnym i złożonym projekcie japońskiego studia From Software.

https://twitter.com/ELDENRING/status/1450100145689927683

Jest jednak też i jedna dobra wiadomość. Grę będzie można przetestować już w przyszłym miesiącu. W listopadzie odbędą się zamknięta beta testy, do których można zapisać się na oficjalnej stronie.

Elden Ring to nowa produkcja od twórców serii Dark Souls. Ponownie otrzymamy mroczne RPG akcji, tym razem jednak trafimy tu do otwartego świata, a rozgrywka zapewni więcej swobody. Gracze będą mogli walczyć z wrogami przy użyciu broni, magii, a także atakować ich z ukrycia. Nie zabraknie także wierzchowca, dzięki któremu szybciej przemierzymy rozległe krainy. Gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.

Elden Ring