The Game Awards 2024 - zapowiedzi i zwiastuny, które warto obejrzeć. Wiedźmin 4, nowy Elden Ring i inne

W nocy z 12 na 13 grudnia odbyła się kolejna edycja gali The Game Awards 2024. W trakcie wydarzenia rozdawano nagrody w ponad 30 kategoriach, ale nie brakowało tam również interesujących zapowiedzi i zwiastunów. W tym wpisie postanowiliśmy zebrać te, które naszym zdaniem wydawały się najciekawsze. Jeśli więc nie mieliście okazji obejrzeć TGA lub też chcecie odświeżyć sobie zaprezentowane tam materiały wideo, to zachęcamy do zapoznania się z dalszą częścią tego tekstu!

The Game Awards 2024 - najciekawsze zapowiedzi

Nowy projekt Naughty Dog zabierze graczy w kosmos.

Okami 2

Po 18 latach zapowiedziano sequel Okami.

Ninja Gaiden Ragebound

Twórcy Blasphemous pracują nad nową odsłoną Ninja Gaiden.

Slay the Spire 2

Świetna gra niezależna otrzyma kontynuację.

W tej grze wrócimy do mrocznego świata Pac-Mana znanego z jednego odcinka Secret Level.