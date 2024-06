Elden Ring podbija ranking bestsellerów na Steam. To zasługa nadchodzącego DLC

fot. Bandai Namco

Elden Ring było jednym z największych hitów 2022 roku. Gra stworzona przez japońskie studio From Software nie tylko zebrała bardzo wysokie oceny w branżowych mediach, ale też świetnie się sprzedawała. I choć przez jakiś czas zrobiło się o niej stosunkowo cicho, to teraz ponownie jest na jej temat głośno za sprawą nadchodzącego dodatku zatytułowanego Shadow of the Erdtree. Okazuje się, że przy okazji przyczynił się on do ponownego wzrostu zainteresowania tym tytułem.

Aktualnie Elden Ring znajduje się na pierwszym miejscu w rankingu globalnych bestsellerów na platformie Steam. Dodatkowo na czwartym miejscu znalazło się nadchodzące rozszerzenie. Z wykresu opublikowanego na SteamDB wynika zaś, że do gry wraca coraz więcej osób. O ile w maju grało w nią około kilkudziesięciu graczy każdego dnia, o tyle liczba ta stopniowo rośnie i 16 czerwca Ziemie Pomiędzy eksplorowało już ponad 174 tysiące ludzi.

Top 10 globalnych bestsellerów na Steam

Elden Ring: Shadow of the Erdtree zadebiutuje już 21 czerwca na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Rozszerzenie można kupić zarówno osobno (cyfrowo), jak i wraz z podstawową wersją gry w pudełkowym wydaniu Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition. Dodatkowo osoby, które zdecydują się na preorder, otrzymają cyfrowy przedmiot w postaci gestu o nazwie Pierścien Miquelli. W polskich sklepach za tę edycję zapłacicie około 260-270 zł.

fot. materiały prasowe