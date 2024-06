Lords of the Fallen 2 powstanie. Znamy rok premiery gry

fot. CI Games

CI Games SE podpisało z Epic Games porozumienie dotyczące udzielenia tej drugiej firmie praw do globalnej dystrybucji Lords of the Fallen 2 (obecnie znanego jako Project 3) na PC przez cały cykl sprzedaży. Jeśli chodzi o prawa do gry oraz zserii na pozostałych platformach (PS5 i Xbox Series X|S), to nadal pozostaną one w rękach CI Games. W dokumencie znalazła się również wzmianka, że premiera nowego LOTF planowana jest na rok 2026.

Początki marki Lords of the Fallen sięgają roku 2014. To właśnie wtedy na PC i konsole PlayStation 4 oraz Xbox One trafiła pierwsza odsłona serii. Tytuł, wyraźnie inspirowany serią Dark Souls, spotkał się z mieszanym odbiorem ze strony graczy oraz krytyków. W październiku roku 2023 na rynek trafiła kolejna gra, również zatytułowana po prostu Lords of the Fallen. Więcej na jej temat możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.