Hełm Yasuke w z Assassin's Creed Shadows może być Wasz! Zobaczcie zdjęcia kolekcjonerskiego gadżetu

fot. IGN

Reklama

Gracze będą mogli poczuć się jak jeden z bohaterów Assassin's Creed Shadows. W tym roku na rynek trafi bowiem nie tylko nowa odsłona serii, ale również replika hełmu Yasuke wykonana w skali 1:1. Choć będzie to produkt kolekcjonerski, to producent zaznaczył, że nic nie stoi na przeszkodzie, by założyć go na głowę.

Pełnowymiarową replikę wykonano z mieszanki żywic, mączek alabastrowych i ceramicznych oraz tkaniny, aby uzyskać wysokiej jakości wygląd. Sam hełm posiada zdejmowaną osłonę twarzy oraz sznurki w stylu Kabuto, a jego wysokość to około 50 cm.

Assassin's Creed Shadows - replika hełmu Yasuke

Hełm ten jest całkowicie zgodny z modelem użytym w grze: od zdejmowanej osłony twarzy po wykończenie i akcenty. Jest oficjalnie licencjonowany przez Ubisoft i dostępny w liczbie 2000 sztuk na całym świecie. Jego cena jednak zwala z nóg. W ramach zamówienia przedpremierowego w IGN Store można go kupić za ok. 2800 zł (674 dolary amerykańskie). Cena regularna wynosi z kolei około 3 tys. zł.