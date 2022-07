Electrician Simulator ma datę premiery. Kiedy sprawdzimy czy "elektryka prąd nie tyka"?

fot. materiały prasowe

Zespół Take IT Studio! ujawnił datę premiery ich debiutanckiej gry zatytułowanej Electrician Simulator. Produkcja ta trafi na PC już 22 września i jak nietrudno się domyślić pozwoli wcielić się w elektryka. Podczas rozgrywki będziemy podejmować się wielu zleceń: od napraw pomniejszych sprzętów, takich jak kontrolery, piloty czy zabawki, aż po układanie przewodów w budynkach. Twórcy zapewniają, że ich celem było "zredefiniowanie gatunku symulatorów". Czy im się to uda? Wkrótce będziemy mogli to zweryfikować.

Electrician Simulator - teaser z datą premiery

Wykonuj drobne naprawy, począwszy od wymiany gniazdek i żarówek, po kompleksowe tworzenie całej instalacji w domach klientów i naprawianie rzeczy lub po prostu układanie przewodów. Usiądź i zrelaksuj się przed komputerem jako wirtualny elektryk, bez ryzyka fizycznego porażenia prądem! Poznaj tajniki zawodu i zostań najlepszym fachowcem w mieście! - czytamy w opisie.