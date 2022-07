Gotham Knights - powstanie komiksowy prequel gry. Co z Batmanem? Twórca dementuje fanowskie teorie

fot. WBIE

Na San Diego Comic-Con 2022 nie zabrakło nowych informacji na temat nadchodzącej gry Gotham Knights. Podczas wydarzenia zapowiedziano, że powstanie komiksowy prequel tej produkcji. Będzie on zatytułowany Batman: Gotham Knights - Gilded City i opowie o tajemniczym wirusie, który zainfekował mieszkańców Gotham i wywołuje u nich napady szału. Oczywiście całą sprawą, jak wynika z tytułu, ma zająć się Batman - w opisie wspomniano, że będzie to jego "ostatnie śledztwo przed śmiercią". Za scenariusz odpowiada Evan Narcisse, a rysunkami zajmie się ABEL. Pierwszy zeszyt ma trafić do sprzedaży 25 października tego roku, a więc w dniu premiery samej gry.

Pojawiły się również nowe, oficjalne informacje w sprawie losu Batmana w grze. Przypominamy, że wielu fanów podejrzewa, że Batman tak naprawdę nie ginie i zamiast tego ukrywa się lub przetrzymywany jest przez Trybunał Sów. Do teorii tych odniósł się Patrick Redding, czyli dyrektor kreatywny pracujący nad Gotham Knights. W trakcie sesji Q&A na SDCC 2022 postawił on sprawę jasno: Mroczny Rycerz ginie na samym początku przygody i jest martwy na jej końcu. Ze słów tych wynika, że raczej nie powinniśmy spodziewać się jego nagłego powrotu, choć oczywiście nie można wykluczyć, że słowa Reddinga są jedynie zasłoną dymną i mają na celu zmylenie społeczności.

Gotham Knights zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X.