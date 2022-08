Embracer Group kupuje prawa do Władcy Pierścieni. Doczekamy się filmów o Gandalfie i Aragornie?

materiały prasowe

Grupa Embracer się nie zatrzymuje i oddaje się zakupowemu szaleństwu. Nabyto właśnie między innymi studio Tripwire Interactive, firmy Limited Sun Games i Singtrix, a także - co najważniejsze dla fanów twórczości J.R.R. Tolkiena - Middle-Earth Enterprises. Korporacja ma w swoim posiadaniu katalog produktów oraz licencji związanych z Władcą Pierścieni i Hobbitem. W ich skład wchodzą gry, filmy oraz wiele innych produktów związanych tematycznie z licencją. Zakup firmy oznacza nabycie wszystkich praw do adaptowania Władcy Pierścieni i Hobbita, a także możliwość wypożyczania licencji innym podmiotom.

Wygląda na to, że możemy w przyszłości spodziewać się pierwszych projektów będących efektem transakcji Embracer Group. W oświadczeniu napisano między innymi, że jedną z możliwości jest tworzenie filmów opartych na ikonicznych postaciach, takich jak Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriela, Eowyn i wiele innych. Fanom Śródziemia zapewnione mają być też inne możliwości poznawania tego świata poprzez merchandising i inne doświadczenia (gry wideo, planszówki, karcinaki). Ostatni punkt może dotyczyć też między innymi parków rozrywki, co jest jedną z możliwości, które ma Embracer.

Ważną informacją jest też utrzymanie wszelkich licencji rozdysponowanych przez dopięciem transakcji. Dotyczy to np. gry The Lord of the Rings: Gollum, która ma zadebiutować w 2023 roku.

