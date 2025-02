Emilia Pérez bez Emilii Pérez. Aktorka rezygnuje z oscarowych aktywności

The Hollywood Reporter informuje, że Karla Sofía Gascón, nominowana do Oscara w kategorii Najlepsza aktorka pierwszoplanowa za występ w filmie Emilia Pérez, nie weźmie udziału w aktywnościach związanych z wręczeniem nagród. Wcześniej w tym celu planowała przylecieć z Hiszpanii do Los Angeles.