Emily w Paryżu - oto pełny zwiastun 3. sezonu. Wiemy już, gdzie pracuje główna bohaterka

Emily w Paryżu to serial platformy Netflix, który pomimo umiarkowanie pozytywnego przyjęcia ze strony krytyków i widzów zyskał w serwisie ogromną popularność. Przypomnijmy, że główną bohaterką tej ekranowej opowieści jest tytułowa Emily (Lily Collins), 20-kilkuletnia dyrektorka działu marketingu, która dostaje wymarzoną pracę właśnie w stolicy Francji. Z biegiem czasu protagonistka zmienia sposób, w jaki postrzega swoje życie zawodowe i prywatne, na co walny wpływ mają nowo poznane przez nią osoby.

Teraz do sieci trafił zwiastun 3. sezonu Emily w Paryżu. Materiał ostatecznie rozstrzyga kwestię, która stała się konsekwencją cliffhangera z finału poprzedniej odsłony serii - Emily stanęła przed wyborem dalszej pracy dla Madeline bądź też dołączenia do Sylvie w jej nowym przedsięwzięciu biznesowym. Wygląda na to, że bohaterka, przynajmniej początkowo, będzie łączyć oba te zobowiązania.

Emily w Paryżu - zwiastun 3. sezonu

Emily w Paryżu - sezon 3

3. sezon produkcji Emily w Paryżu zadebiutuje na platformie Netflix 21 grudnia - ma być on złożony z 10 odcinków. Wiemy już także, że serial doczeka się następnego, 4. sezonu.