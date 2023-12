Emma Stone jako Spider-Gwen? Aktorka jest zaskoczona

fot. IMDb

Emma Stone z okazji premiery nowego filmu Yorgosa Lanthimosa Biedne istoty, w którym zagrała rolę, odpowiedziała również na kilka z pytań dziennikarzy. Aktorka, która wystąpiła w obu filmach z serii Niesamowity Spider-Man u boku Andrew Garfiela, od lat była przymierzana przez fanów do roli Spider-Gwen. Fandom bardzo chętnie tworzył kolejne rysunki z wizerunkiem aktorki jako postaci z komiksów, której popularność sięgnęła zenitu po premierze filmu Spider-Man: Uniwersum.

Emma Stone jako Spider-Gwen?

Książka MCU: The Reign of Marvel Studios zdradziła, że jedna z pierwszych wersji scenariusza do filmu Spider-Man: Bez drogi do domu uwzględniała pojawienie się takich postaci jak Mary Jane Watson (grana przez Kirsten Dunst z filmów Raimiego), cioci May w wykonaniu Sally Field oraz Gwen Stacy Emmy Stone. Scenarzyści Chris McKenna oraz Erik Sommers ostatecznie zdecydowali się wyciąć te gościnne występy w obawie przed przeładowaniem filmu fanserwisem. Jak się okazało, Emma Stone nie wiedziała nawet o takich planach.

O mój Boże. To prawda? Nigdy wcześniej o tym nie słyszałam. Ale super. To ważny moment. Dziękuję, że mi powiedziałeś.

Aktorka podobne zaskoczenie wyraziła, kiedy powiedziano jej o wielkiej nadziei fanów na zobaczenie jej jako Spider-Gwen:

O mój Boże. To znowu nowa informacja. Nie wierzę w to. Każdy chce to zobaczyć? Każdy na świecie?