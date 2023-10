Spider-Man: Bez drogi do domu - usunięte występy gościnne. Emma Stone niemal pojawiła się w roli Gwen Stacy

Fot. Materiały prasowe

Spider-Man: Bez drogi do domu było wypełnione po brzegi iście gwiazdorską obsadą. Gościnnie wystąpili między innymi Tobey Maguire, Andrew Garfield i Willem Dafoe. Okazuje się jednak, że w widowisku MCU mogła pojawić się jeszcze jedna ważna postać z filmów o Spider-Manie: Gwen Stacy grana przez Emmę Stone.

Emma Stone niemal wystąpiła jako Gwen Stacy w Spider-Man: Bez drogi do domu

W książce MCU: The Reign of Marvel Studios, napisanej przez Joannę Robinson, Dave'a Gonzalesa i Gavina Edwardsa, pojawiła się informacja, że w pierwszych szkicach Spider-Man: Bez drogi do domu pojawiło się jeszcze więcej nazwisk z poprzednich filmów o Pajączku, w tym właśnie Gwen Stacy grana przez Emmę Stone.

Jak można przeczytać we fragmencie książki, scenarzyści Erik Sommer i Chris McKenna stworzyli wersję filmu, w której pojawiły się: Emma Stone jako Gwen Stacy, Kirsten Dunst jako Mary Jane Watson i Sally Field jako ciocia May.

Marisy Tomei Zendayi Sommers i McKenna napisali wersje scenariusza, które uwzględniały Emmę Stone jako Gwen Stacy, Kirsten Dunst jako Mary Jane Watson i Sally Field jako ciocię May, ale ostatecznie wycięli wszystkie te kobiety, ponieważ zdecydowali, że historia byłaby wtedy zbyt zatłoczona; ostatecznie jedynymi kobiecymi bohaterkami ze znaczącym czasem ekranowym były ciocia Mayi MJ

