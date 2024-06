Bugonia - Emma Stone i Yorgos Lanthimos znowu łączą siły. Jest data premiery

fot. Atsushi Nishijima // Emma Stone i Jesse Plemons w filmie "Rodzaje życzliwości"

Reklama

W lutym informowaliśmy, że reżyser Yorgos Lanthimos pracuje nad nowym filmem. Serwis Varity podał wtedy, że trwają rozmowy z Emmą Stone. Potem do obsady dołączył Jesse Plemons. Teraz ogłoszono, że Bugonia, bo taki tytuł nosi kolejny wspólny projekt tej trójki po Rodzajach życzliwości, trafi do kin 7 listopada 2025 roku. Za dystrybucję w USA odpowiada Focus, a zagranicą - Universal Pictures.

Bugonia jest remakem południowokoreańskiej komedii fantasy pt. Save the Green Planet, która miała premierę w 2003 roku. W nowej produkcji dwaj młodzi mężczyźni mający obsesję na punkcie teorii spiskowych, porywają wpływową prezeskę dużej firmy, przekonani, że jest ona kosmitką mającą zamiar zniszczyć Ziemię. Scenariusz do nowej wersji filmu napisał Will Tracy.

Fot. Materiały prasowe // "Save the Green Planet"

To będzie już szósta współpraca Emmy Stone z Yorgosem Lanthimosem. Razem pracowali również m.in. przy Biednych Istotach oraz Faworycie.

Producentami Bugonii są Ed Guiney i Andrew Lowe z ramienia Element Pictures, Lanthimos, Ari Aster i Lars Knudsen ze Square Peg, Stone, Miky Lee i Jerry Ko.

Zobacz także:

Emma Stone - ranking filmów według Rotten Tomatoes