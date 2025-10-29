Reklama
Emma Thompson nie jest fanką AI. Nie przebierała w słowach

Emma Thompson to przede wszystkim aktorka, ale też scenarzystka. Podczas rozmowy w programie padł temat wykorzystywania AI w procesie twórczym. Nie jest to coś, co przypada jej do gustu, i bardzo ostro oceniła sztuczną inteligencję.
Adam Siennica
Tagi:  sztuczna inteligencja 
Emma Thompson fot. materiały prasowe
Emma Thompson gościła w programie The Late Show with Stephen Colbert. Padł temat AI w Hollywood, z którym aktorka ma duży problem, więc nie przebierała w słowach i w swoim stylu dosadnie oceniła sytuację i swój stosunek do sztucznej inteligencji w procesie kreatywnym.

Robin Hood jak Batman. Nowe informacje o serialu

Emma Thompson o AI

- Ogromnie mnie irytuje. Nawet nie potrafię opisać, jak bardzo. Piszę ręcznie, na kartce, tradycyjnym charakterem pisma, bo wierzę, że istnieje połączenie między mózgiem a dłonią. Jest to dla mnie bardzo ważne. Gdy już coś napiszę, potem przerzucam to do dokumentu w Wordzie. Ostatnio Word co chwilę mnie pyta: "Czy chciałabyś, abym to przepisał?". Zaczęłam mu odpowiadać: "Nie chcę, byś cokolwiek mi przepisywał, co właśnie napisałam, odwal się! Po prostu się odwal! Jestem poirytowana!"

Emma Thompson zdobyła Oscara za scenariusz do filmu Rozważna i romantyczna z 1995 roku. Wspomina swoje problemy z technologią podczas pracy nad tym tekstem.

- Pamiętam, jak kończyłam pisać Rozważną i romantyczną na komputerze. Wróciłam z toalety i odkryłam, że zmienił mi cały scenariusz na hieroglify. Cały scenariusz zniknął!

W panice pojechała do aktora Stephena Fry’a, który spędził osiem godzin, starając się odzyskać jej scenariusz. Ostatecznie udało się, ale była to ściana tekstu, który aktorka musiała w całości zredagować.

- Musiałam to zredagować. Komputer zabrał mi scenariusz i go ukrył - jakby specjalnie tak zrobił!

Ostatnim scenariuszem Emmy Thompson był film Last Christmas z 2019 roku. Napisała też nowy projekt pod tytułem Friends Forever, który jest na etapie preprodukcji, czyli przygotowań do pracy na planie. Opowiada o czterech przyjaciołach, którzy razem robią film.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
