Emma Thompson gościła w programie The Late Show with Stephen Colbert. Padł temat AI w Hollywood, z którym aktorka ma duży problem, więc nie przebierała w słowach i w swoim stylu dosadnie oceniła sytuację i swój stosunek do sztucznej inteligencji w procesie kreatywnym.
Emma Thompson o AI
Emma Thompson zdobyła Oscara za scenariusz do filmu Rozważna i romantyczna z 1995 roku. Wspomina swoje problemy z technologią podczas pracy nad tym tekstem.
W panice pojechała do aktora Stephena Fry’a, który spędził osiem godzin, starając się odzyskać jej scenariusz. Ostatecznie udało się, ale była to ściana tekstu, który aktorka musiała w całości zredagować.
Ostatnim scenariuszem Emmy Thompson był film Last Christmas z 2019 roku. Napisała też nowy projekt pod tytułem Friends Forever, który jest na etapie preprodukcji, czyli przygotowań do pracy na planie. Opowiada o czterech przyjaciołach, którzy razem robią film.
Źródło: deadline.com