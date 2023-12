Emmanuelle - Noémie Merlant na pierwszym zdjęciu z nowej wersji słynnego filmu erotycznego

Austin Hargrave

Już od jakiegoś czasu wiedzieliśmy, że powstaje nowa wersja Emmanuelle, legendarnego erotyku z 1974 roku. Teraz serwis Deadline przedstawił kolejne szczegóły na temat nadchodzącej produkcji, pokazując także pierwsze zdjęcie, na którym widzimy Noémie Merlant w roli tytułowej bohaterki.

Z raportu wynika, że w obsadzie znajdują się m.in. Naomi Watts, Will Sharpe, Jamie Campbell Bower, Chacha Huang i Anthony Wong. Szczegóły fabularne trzymane są w ścisłej tajemnicy, jednak z doniesień medialnych dowiadujemy się, że zdjęcia powstawały w Paryżu i Hongkongu. Przypomnijmy, że w filmowym oryginale portretowana przez Sylvię Kristel Emmanuelle była żoną francuskiego dyplomaty w Bangkoku, która wyruszyła w długą podróż pełną nowych doświadczeń seksualnych. Deadline wyjawia, że nadchodząca produkcja na poziomie fabularnym ma różnić się od pierwowzoru, a protagonistka będzie pracować w "luksusowym hotelu", nie tylko "odkrywając, ale i badając" swoją cielesność.

Nowa Emmanuelle - Noémie Merlant na pierwszym zdjęciu

fot. Goodfellas

"Nie chcę uchwycić pornografii"

Reżyserka nowej Emmanuelle, Audrey Diwan, zdobywczyni Złotego Lwa za Zdarzyło się, udzieliła dodatkowo wywiadu, w którym przyznała, że ze światem Emmanuelle zetknęła się po raz pierwszy nie poprzez film, a dzięki twórczości literackiej Emmanuelle Arsan, na podstawie której powstała ekranowa produkcja sprzed blisko 50 lat. Zapytana o to, czy jej dzieło wejdzie do kin z ograniczeniem wiekowym, autorka odpowiedziała:

To nawet zabawne, jak często sprowadzamy przyjemność seksualną do narządów płciowych. Bardziej interesuje mnie to, co dzieje się w głowie kobiety, gdy czerpie przyjemność - uchwycenie tego nie jest takie proste. Ale tu nie chodzi o pokazywanie części ciała. Nie chcę w jakikolwiek sposób uchwycić pornografii. Nie czułam więc żadnych ograniczeń, gdyż nie patrzyłam na to w tych kategoriach.

