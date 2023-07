Emmy 2023 odwołane. Gala rozdania nagród nie odbędzie się w 2023 roku

fot. youtube.com/Television Academy

Reklama

75. gala rozdania nagród Emmy 2023 została odwołana. Jak donosi Deadline, gala nie odbędzie się we wrześniu z uwagi na strajk scenarzystów i aktorów. Na ten moment Akademie Telewizyjna celuje w organizację gali w styczniu 2024 roku, ale dokładna data nie została jeszcze ustalona i decyzje nie zostały ostatecznie podjęte.

Emmy 2023 odwołane

Telewizja FOX prowadzi rozmowie z Akademią Telewizyjną co do dokładnej daty emisji gali. Muszą to pogodzić ze swoimi planami na wypełnienie ramówki w styczniu 2024 roku. Ten proces ma zakończyć się w sierpniu 2023 roku i decyzję mamy poznać za tydzień lub dwa tygodnie.

Na ten moment strajk aktorów i scenarzystów trwa i nie widać na horyzoncie rozwiązania tego problemu. Wszyscy spekulują, że potrwają one wiele miesięcy i przyczynią się do blokady popkultury na długo.