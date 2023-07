Wszystkie filmy z Davidem Harbourem - ranking. Gran Turismo miesza w zestawieniu

fot. materiały prasowe

Gwiazda Stranger Things, David Harbour, powraca na wielki ekran. Tym razem ujrzymy go w sportowym filmie biograficznym o nazwie Gran Turismo. Punktem wyjścia do stworzenia nowego projektu była znana wśród graczy marka pod tym samym tytułem. Ale prawdziwe emocje wiążą się z faktem przeniesienia do świata kina historii, która miała miejsce w rzeczywistości. Interesujący obraz pokaże, jak ważne jest, by podążać za własnymi marzeniami i nigdy nie lekceważyć szansy na realizację czegoś wielkiego.

Z tej okazji przygotowaliśmy ranking wszystkich filmów, w których wystąpił David Harbour. Choć doskonale kojarzony jest z serialowego science fiction, ma na swoim koncie wiele ról w filmowych fabułach. W przeważającej części artysta ukazywał się w drugoplanowych i pobocznych rolach, jednak produkcje z jego występami są niezapomniane. Zajrzyjcie zatem do naszej galerii, która porządkuje ten zbiór filmów. Wyznacznikiem były oceny na stronie internetowej IMDb.

Gran Turismo trafi do kinowych repertuarów 11 sierpnia 2023 roku.

Wszystkie filmy z Davidem Harbourem - ranking